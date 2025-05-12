Некоторые пенсионеры могут получать надбавку 3,75 тыс. грн: кому доступно

С весны 2025 года в Украине некоторые категории пенсионеров смогут получать повышенные выплаты. Государственная доплата предусмотрена для неработающих граждан пенсионного возраста, имеющих достаточный страховой стаж.

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Это предусмотрено постановлением правительства №209 от 25 февраля 2025 года.

Согласно законодательству, доплаты будут предоставляться пенсионерам с низким размером выплат.

Таким образом, граждане смогут получить ежемесячную доплату при выполнении следующих условий:Так, граждане могут рассчитывать на ежемесячную доплату при следующих условиях:

пенсионер, достигший 65-летнего возраста (размер страхового стажа у мужчин составляет 35 лет, у женщин — 30 лет), получит доплату до 3758 грн, если размер выплаты меньше соответствующей суммы;

человек, достигший 80-летнего возраста (количество страхового стажа у мужчин составляет 25, у женщин — 20 лет), получит доплату в случае меньшего размера пенсии от суммы в 3758 грн;

лицо 70-80 лет (объем страхового стажа у мужчин составляет 35, у женщин — 30 лет) получит доплату до 3 613 грн, если не подпадает под требования для 65+;

гражданин достиг 70-летнего возраста (объем страхового стажа у мужчин составляет 35, у женщин — 30 лет, есть инвалидность первой группы) получит доплату к сумме в 3323 грн;

остальным неработающим пенсионерам должны доплачивать к сумме в 3038 грн в случае меньшего размера пенсии.

Если у мужчин стаж составляет менее 35 лет, а у женщин — менее 30, размер доплаты рассчитывается пропорционально отработанным годам. Граждане в возрасте от 75 до 80 лет, при наличии минимального стажа — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — получают не менее 3613 грн.

Кроме того, в текущем году установлены ежемесячные надбавки к пенсии для людей старше 70 лет. Такие выплаты предоставляются в виде компенсации, если размер пенсии не превышает 10 340 грн.

Размеры надбавок к пенсиям в 2025 году:

70-74 года — доплата в 300 грн;

75-79 лет — доплата в 456 грн;

от 80 лет — доплата в 570 грн.

Такие выплаты будут начислены также автоматически, без отдельного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.