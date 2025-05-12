Деякі пенсіонери можуть отримувати надбавку 3,75 тис. грн: кому доступно

З весни 2025 року в Україні деякі категорії пенсіонерів зможуть отримувати підвищені виплати. Державна доплата передбачена для непрацюючих громадян пенсійного віку, які мають достатній страховий стаж.

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Це передбачено постановою уряду №209 від 25 лютого 2025 року.

Згідно із законодавством, доплати надаватимуть пенсіонерам із низьким розміром виплат.

Таким чином, громадяни зможуть отримати щомісячну доплату при виконанні таких умов:Так, громадяни можуть розраховувати на щомісячну доплату за таких умов:

пенсіонер, який досяг 65-річного віку (розмір страхового стажу в чоловіків становить 35 років, у жінок — 30 років), отримає доплату до 3758 грн, якщо розмір виплати менший за відповідну суму;

особа, яка досягла 80-річного віку (кількість страхового стажу в чоловіків становить 25, у жінок — 20 років), отримає доплату в разі меншого розміру пенсії від суми в 3758 грн;

особа 70-80 років (обсяг страхового стажу в чоловіків становить 35, у жінок — 30 років) отримає доплату до 3 613 грн, якщо не підпадає під вимоги для 65+;

громадянин досяг 70-річного віку (обсяг страхового стажу в чоловіків становить 35, у жінок — 30 років, є інвалідність першої групи) отримає доплату до суми в 3323 грн;

решті непрацюючих пенсіонерів мають доплачувати до суми в 3038 грн у разі меншого розміру пенсії.

Якщо в чоловіків стаж становить менше 35 років, а в жінок — менше 30, розмір доплати розраховується пропорційно відпрацьованим рокам. Громадяни віком від 75 до 80 років, за наявності мінімального стажу — 25 років для чоловіків і 20 років для жінок — отримують не менше 3613 грн.

Крім того, в поточному році встановлено щомісячні надбавки до пенсії для людей, старших за 70 років. Такі виплати надаються у вигляді компенсації, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340 грн.

Розміри надбавок до пенсій у 2025 році:

70-74 роки — доплата в 300 грн;

75-79 років — доплата в 456 грн;

від 80 років — доплата в 570 грн.

Такі виплати будуть нараховані також автоматично, без окремого звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Нагадаємо, 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дасть змогу поліпшити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.