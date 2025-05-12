Тарифы на электроэнергию в Украине: что будет с ценами в июне

Жители Украины ежедневно ощущают рост цен на различные товары, поэтому новые тарифы, вступающие в силу с июня, вызывают повышенное внимание и тревогу как у граждан, так и у бизнеса.

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Об этом говорится в материале издания "Эспрессо".

Правительство Украины установило новый фиксированный тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня 2024 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла с 2,64 до 4,32 грн за кВт*ч. Важно отметить, что тариф не зависит от объема потребления и остается неизменным. Изначально планировалось, что эта цена будет действовать до 30 апреля 2025 года, и на май изменений в тарифах для населения не предусмотрено.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — объяснил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.

Согласно октябрьскому меморандуму Международного валютного фонда, после пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), повышение цен на энергоносители в Украине в ближайшее время также не планируется. Документ не содержит требований по увеличению тарифов для Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Однако эксперты не исключают варианты, что в течение 2025 года тарифы на свет могут возрасти. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко высказал предположение, что с начала лета цена на электроэнергию может вырасти до 6,64 грн за кВт*ч: "На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн".

Ранее Фокус писал, как изменились цены на газ, воду и электроэнергию с 1 мая. Стоит добавить, что некоторые тарифы остаются без изменений, а некоторые могут пересмотреть.

Стоит добавить, что определенные категории граждан могут рассчитывать на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, одна из особых социальных групп имеет право на получение 25-процентной скидки.