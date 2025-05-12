Тарифи на електроенергію в Україні: що буде з цінами в червні

Жителі України щодня відчувають зростання цін на різні товари, тому нові тарифи, що набувають чинності з червня, викликають підвищену увагу і тривогу як у громадян, так і у бізнесу.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Еспресо".

Уряд України встановив новий фіксований тариф на електроенергію для населення. З 1 червня 2024 року вартість електроенергії для побутових споживачів зросла з 2,64 до 4,32 грн за кВт*год. Важливо зазначити, що тариф не залежить від обсягу споживання і залишається незмінним. Спочатку планувалося, що ця ціна діятиме до 30 квітня 2025 року, і на травень змін у тарифах для населення не передбачено.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Згідно з жовтневим меморандумом Міжнародного валютного фонду, після п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF), підвищення цін на енергоносії в Україні найближчим часом також не планується. Документ не містить вимог щодо збільшення тарифів для України. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Однак експерти не виключають варіанти, що протягом 2025 року тарифи на світло можуть зрости. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив припущення, що з початку літа ціна на електроенергію може зрости до 6,64 грн за кВт*год: "На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн".

Раніше Фокус писав, як змінилися ціни на газ, воду та електроенергію з 1 травня. Варто додати, що деякі тарифи залишаються без змін, а деякі можуть переглянути.

Варто додати, що певні категорії громадян можуть розраховувати на пільги під час оплати житлово-комунальних послуг. Так, одна з особливих соціальних груп має право на отримання 25-відсоткової знижки.