Финансовая помощь украинцам: кто может получить до 29 тыс. грн
В одном из регионов Украины началась регистрация на получение финансовой или натуральной помощи в рамках совместного проекта Украинского Красного Креста и Всемирной продовольственной программы. Участники инициативы смогут рассчитывать на поддержку в размере 29 тысяч гривен.
Об этом собщает пресс-служба Украинского Красного Креста в Telegram.
Согласно сообщению, программа помощи будет реализована в громадах Харьковской области. Принять в ней участие смогут представители уязвимых слоев населения:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- лица с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие граждане пожилого возраста.
Если граждане успешно пройдут отбор, они смогут получить финансовую помощь для ведения личного хозяйства. По информации организаторов, участники программы смогут выбрать между денежными средствами и одним из предложенных видов поддержки, эквивалентных сумме 29 тысяч гривен. Предусмотрены следующие варианты наборов:
- для тепличного хозяйства;
- для малой механизации;
- для садоводства.
Также можно выбрать денежную помощь для развития хозяйства:
- животноводства;
- пчеловодства.
"Во время программы предусмотрены: консультации, обучение, менторское сопровождение и мониторинг эффективности помощи", — говорится в сообщении.
Подать заявку можно, заполнив специальную онлайн-форму.
Доступна горячая линия для обратной связи:
- Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;
- Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;
- Харьковская областная организация УКК: 0 800 332 402;
- Линия добропорядочности УКК: 0 800 357 100.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.
Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".