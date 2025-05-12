Финансовая помощь украинцам: кто может получить до 29 тыс. грн

В одном из регионов Украины началась регистрация на получение финансовой или натуральной помощи в рамках совместного проекта Украинского Красного Креста и Всемирной продовольственной программы. Участники инициативы смогут рассчитывать на поддержку в размере 29 тысяч гривен.

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Об этом собщает пресс-служба Украинского Красного Креста в Telegram.

Согласно сообщению, программа помощи будет реализована в громадах Харьковской области. Принять в ней участие смогут представители уязвимых слоев населения:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие граждане пожилого возраста.

Если граждане успешно пройдут отбор, они смогут получить финансовую помощь для ведения личного хозяйства. По информации организаторов, участники программы смогут выбрать между денежными средствами и одним из предложенных видов поддержки, эквивалентных сумме 29 тысяч гривен. Предусмотрены следующие варианты наборов:

для тепличного хозяйства;

для малой механизации;

для садоводства.

Также можно выбрать денежную помощь для развития хозяйства:

животноводства;

пчеловодства.

"Во время программы предусмотрены: консультации, обучение, менторское сопровождение и мониторинг эффективности помощи", — говорится в сообщении.

Подать заявку можно, заполнив специальную онлайн-форму.

Доступна горячая линия для обратной связи:

Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;

Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;

Харьковская областная организация УКК: 0 800 332 402;

Линия добропорядочности УКК: 0 800 357 100.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".