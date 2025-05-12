Фінансова допомога українцям: хто може отримати до 29 тис. грн

В одному з регіонів України розпочалася реєстрація на отримання фінансової або натуральної допомоги в рамках спільного проєкту Українського Червоного Хреста та Всесвітньої продовольчої програми. Учасники ініціативи зможуть розраховувати на підтримку в розмірі 29 тисяч гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Українського Червоного Хреста в Telegram.

Згідно з повідомленням, програма допомоги буде реалізована в громадах Харківської області. Взяти в ній участь зможуть представники вразливих верств населення:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

самотні громадяни похилого віку.

Якщо громадяни успішно пройдуть відбір, вони зможуть отримати фінансову допомогу для ведення особистого господарства. За інформацією організаторів, учасники програми зможуть обрати між грошовими коштами та одним із запропонованих видів підтримки, еквівалентних сумі 29 тисяч гривень. Передбачено такі варіанти наборів:

для тепличного господарства;

для малої механізації;

для садівництва.

Також можна обрати грошову допомогу для розвитку господарства:

тваринництва;

бджільництва.

"Під час програми передбачено: консультації, навчання, менторський супровід і моніторинг ефективності допомоги", — йдеться в повідомленні.

Подати заявку можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Доступна гаряча лінія для зворотного зв'язку:

Всесвітня Продовольча Програма: 0 800 600 122;

Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;

Харківська обласна організація УКК: 0 800 332 402;

Лінія доброчесності УКК: 0 800 357 100.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".