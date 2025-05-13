Пенсия после индексации оказалась меньше ожиданий: в чем дело
После мартовского повышения пенсий на 11,5% многие украинцы не увидели ожидаемого увеличения выплат, а некоторые вовсе не заметили никаких изменений.
Об этом говорится в материале издания "На пенсии".
Так, в источнике говорится, что после пересмотра выплат один из пенсионеров из Кировоградской области зафиксировал, что сумма его пенсии практически не изменилась — несмотря на формальный рост.
Согласно предоставленным расчетам, размер основной пенсии до индексации составлял 8 132,18 гривны, при средней зарплате по стране 7 994,47 гривны. После повышения эта база была увеличена до 8 913,83 гривны, и основной размер пенсии должен был вырасти до 9 067,38 гривны. С учетом надбавок общий размер пенсии ожидался на уровне 10 553,77 гривны.
Однако на практике выплата составила 10 340,35 гривны — на 213,42 гривны меньше ожидаемого.
Как говорится в материале, расхождение связано с действующими ограничениями на компенсационную доплату по возрасту: надбавка в размере 570 гривен предоставляется только тем, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны. В случае превышения этого порога сумма доплаты автоматически снижается — в данном случае до 356,58 гривны.
После индексации структура пенсии выглядит следующим образом:
- 9 067,38 грн — основная пенсия (повышение на 935,20 грн);
- 849,96 грн — доплата за сверхурочный стаж;
- 66,43 грн — надбавка детям войны;
- 356,58 грн — компенсация за возраст (уменьшение на 213,42 грн).
"Если доплату за возраст увеличить, то общий размер пенсии будет больше 10 340,35 гривны, поэтому здесь действует ограничение. В случае последующей индексации такая доплата с течением времени может исчезнуть вообще", — пишут в источнике.
Индексация пенсия в 2025 году — что известно
Какие пенсии и страховые выплаты были проиндексированы с 1 марта:
- Пенсии лицам, уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы).
- Пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.
- Пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленной реабилитированным борцам за независимость Украины в XX в.
- Пенсии государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников.
- Пенсии для лиц, которым такая пенсия была назначена по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" до 31 декабря 2024 г.
- Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Также предусмотрены предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат для:
- неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;
- пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;
- пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 613 грн;
- пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, — минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 323 грн;
- пенсионеров, в возрасте от 75 до 80 г. при наличии страхового стажа не менее 25 г. у мужчин и не менее 20 г. у женщин — не менее 3 613 грн;
- у других категорий пенсионеров, которые не работают — не ниже 3 038 грн.
Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.