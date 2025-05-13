Пенсия после индексации оказалась меньше ожиданий: в чем дело

После мартовского повышения пенсий на 11,5% многие украинцы не увидели ожидаемого увеличения выплат, а некоторые вовсе не заметили никаких изменений.

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Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Так, в источнике говорится, что после пересмотра выплат один из пенсионеров из Кировоградской области зафиксировал, что сумма его пенсии практически не изменилась — несмотря на формальный рост.

Согласно предоставленным расчетам, размер основной пенсии до индексации составлял 8 132,18 гривны, при средней зарплате по стране 7 994,47 гривны. После повышения эта база была увеличена до 8 913,83 гривны, и основной размер пенсии должен был вырасти до 9 067,38 гривны. С учетом надбавок общий размер пенсии ожидался на уровне 10 553,77 гривны.

Однако на практике выплата составила 10 340,35 гривны — на 213,42 гривны меньше ожидаемого.

Как говорится в материале, расхождение связано с действующими ограничениями на компенсационную доплату по возрасту: надбавка в размере 570 гривен предоставляется только тем, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны. В случае превышения этого порога сумма доплаты автоматически снижается — в данном случае до 356,58 гривны.

После индексации структура пенсии выглядит следующим образом:

9 067,38 грн — основная пенсия (повышение на 935,20 грн);

849,96 грн — доплата за сверхурочный стаж;

66,43 грн — надбавка детям войны;

356,58 грн — компенсация за возраст (уменьшение на 213,42 грн).

"Если доплату за возраст увеличить, то общий размер пенсии будет больше 10 340,35 гривны, поэтому здесь действует ограничение. В случае последующей индексации такая доплата с течением времени может исчезнуть вообще", — пишут в источнике.

Индексация пенсия в 2025 году — что известно

Какие пенсии и страховые выплаты были проиндексированы с 1 марта:

Пенсии лицам, уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы).

Пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленной реабилитированным борцам за независимость Украины в XX в.

Пенсии государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников.

Пенсии для лиц, которым такая пенсия была назначена по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" до 31 декабря 2024 г.

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также предусмотрены предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат для:

неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;

пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;

пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 613 грн;

пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, — минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 323 грн;

пенсионеров, в возрасте от 75 до 80 г. при наличии страхового стажа не менее 25 г. у мужчин и не менее 20 г. у женщин — не менее 3 613 грн;

у других категорий пенсионеров, которые не работают — не ниже 3 038 грн.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.