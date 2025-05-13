Пенсія після індексації виявилася меншою за очікування: у чому річ

Після березневого підвищення пенсій на 11,5% багато українців не побачили очікуваного збільшення виплат, а дехто зовсім не помітив жодних змін.

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Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Так, у джерелі йдеться про те, що після перегляду виплат один із пенсіонерів із Кіровоградської області зафіксував, що сума його пенсії практично не змінилася — попри формальне зростання.

Згідно з наданими розрахунками, розмір основної пенсії до індексації становив 8 132,18 гривні, за середньої зарплати по країні 7 994,47 гривні. Після підвищення ця база була збільшена до 8 913,83 гривні, і основний розмір пенсії мав зрости до 9 067,38 гривні. З урахуванням надбавок загальний розмір пенсії очікувався на рівні 10 553,77 гривні.

Однак на практиці виплата склала 10 340,35 гривні — на 213,42 гривні менше очікуваного.

Як ідеться в матеріалі, розбіжність пов'язана з чинними обмеженнями на компенсаційну доплату за віком: надбавку в розмірі 570 гривень надають тільки тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. У разі перевищення цього порога сума доплати автоматично знижується — у цьому випадку до 356,58 гривні.

Після індексації структура пенсії має такий вигляд:

9 067,38 грн — основна пенсія (підвищення на 935,20 грн);

849,96 грн — доплата за понаднормовий стаж;

66,43 грн — надбавка дітям війни;

356,58 грн — компенсація за вік (зменшення на 213,42 грн).

"Якщо доплату за вік збільшити, то загальний розмір пенсії буде більшим за 10 340,35 гривні, тому тут діє обмеження. У разі подальшої індексації така доплата з плином часу може зникнути взагалі", — пишуть у джерелі.

Індексація пенсія у 2025 році — що відомо

Які пенсії та страхові виплати було проіндексовано з 1 березня:

Пенсії особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей (крім осіб із числа військовослужбовців строкової служби).

Пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX ст.

Пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників.

Пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до 31 грудня 2024 р.

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:

непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 758 грн;

пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок — не нижче 3 758 грн;

пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 613 грн;

пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менший за 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 323 грн;

пенсіонерів, віком від 75 до 80 р. за наявності страхового стажу не менше 25 р. у чоловіків і не менше 20 р. у жінок — не менше 3 613 грн;

в інших категорій пенсіонерів, які не працюють — не нижче 3 038 грн.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.