Пенсія після індексації виявилася меншою за очікування: у чому річ
Після березневого підвищення пенсій на 11,5% багато українців не побачили очікуваного збільшення виплат, а дехто зовсім не помітив жодних змін.
Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".
Так, у джерелі йдеться про те, що після перегляду виплат один із пенсіонерів із Кіровоградської області зафіксував, що сума його пенсії практично не змінилася — попри формальне зростання.
Згідно з наданими розрахунками, розмір основної пенсії до індексації становив 8 132,18 гривні, за середньої зарплати по країні 7 994,47 гривні. Після підвищення ця база була збільшена до 8 913,83 гривні, і основний розмір пенсії мав зрости до 9 067,38 гривні. З урахуванням надбавок загальний розмір пенсії очікувався на рівні 10 553,77 гривні.
Однак на практиці виплата склала 10 340,35 гривні — на 213,42 гривні менше очікуваного.
Як ідеться в матеріалі, розбіжність пов'язана з чинними обмеженнями на компенсаційну доплату за віком: надбавку в розмірі 570 гривень надають тільки тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. У разі перевищення цього порога сума доплати автоматично знижується — у цьому випадку до 356,58 гривні.
Після індексації структура пенсії має такий вигляд:
- 9 067,38 грн — основна пенсія (підвищення на 935,20 грн);
- 849,96 грн — доплата за понаднормовий стаж;
- 66,43 грн — надбавка дітям війни;
- 356,58 грн — компенсація за вік (зменшення на 213,42 грн).
"Якщо доплату за вік збільшити, то загальний розмір пенсії буде більшим за 10 340,35 гривні, тому тут діє обмеження. У разі подальшої індексації така доплата з плином часу може зникнути взагалі", — пишуть у джерелі.
Індексація пенсія у 2025 році — що відомо
Які пенсії та страхові виплати було проіндексовано з 1 березня:
- Пенсії особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей (крім осіб із числа військовослужбовців строкової служби).
- Пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX ст.
- Пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників.
- Пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до 31 грудня 2024 р.
- Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:
- непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
- пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
- пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 613 грн;
- пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менший за 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 323 грн;
- пенсіонерів, віком від 75 до 80 р. за наявності страхового стажу не менше 25 р. у чоловіків і не менше 20 р. у жінок — не менше 3 613 грн;
- в інших категорій пенсіонерів, які не працюють — не нижче 3 038 грн.
Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.