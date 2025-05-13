Зарплаты украинцам резко изменились: кого готовы нанимать все чаще

Вопреки полномасштабной войне, средняя заработная плата в Украине продолжает быстро расти. Повышение зарплат частично компенсирует уровень инфляции.

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Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

На фоне острого дефицита кадров работодатели пересматривают подход к найму: все чаще предлагают вакансии без опыта, разрабатывают специальные условия для ветеранов и активно привлекают к работе пенсионеров.

"С начала 2025 года сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн", – отмечают аналитики Wwork.ua.

При этом быстрее всего растут зарплаты в сферах "транспорт и автобизнес" (за месяц на 8%, до 35 тыс. грн), "продажи, закупки" (в месяц на 5%, до 32,5 тыс. грн) и "юриспруденция" (в месяц на 5%, до 25 тыс. грн).

На 6 мая средняя зарплата в размещенных вакансиях составляет 22 123 грн, согласно данным сайта Work.ua. Аналитики Robota.ua предоставляют схожие цифры — 22 118 грн. Рост этих показателей на кадровых платформах отражает повышение зарплатных предложений для новых сотрудников, ведь изменения фиксируются именно в опубликованных вакансиях. Чтобы привлечь соискателей, работодатели вынуждены поднимать ставки — без этого закрыть вакансии становится все сложнее. Национальный банк в своих обзорах также подчеркивает: ключевая причина роста заработных плат — острая нехватка кадров.

"Проблема нехватки работников хоть и смягчилась на фоне усилий предпринимателей по привлечению на рынок труда лиц, которые ранее были менее представленными на нем (студентов, людей пожилого возраста, ветеранов, людей с инвалидностью), но остается актуальной. Несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях восстановления экономики будут обусловливать дальнейшее повышение реальных зарплат (на 3-4% в год в 2025-2027 годах)", – говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном в конце апреля 2025-го.

По данным кадровых платформ, средний уровень заработной платы за последний год увеличился более чем на 20%. Причем речь идет о реальном росте доходов — с учетом инфляции, что говорит об усилении покупательной способности. Эксперты также отмечают существенные перемены на рынке труда. Если раньше приоритет отдавался кандидатам с опытом, готовым сразу приступить к работе, то теперь около половины всех вакансий ориентированы на начинающих специалистов.

"В апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 000 вакансий. Почти на половину из них работодатели готовы нанять человека без опыта. 25% предложений работы подходят для студентов. Компании как никогда открыты к новичкам", – объясняют аналитики.

Как и ранее, самой популярной вакансией остается продавец (продавец-консультант). И средняя зарплата для таких специалистов составляет 20 тыс. грн. При этом значительно меньше платят в маленьких населенных пунктах. Там заработки могут доходить до уровня минимальной зарплаты. Также есть большая разница в зарплатах и между областными центрами.

Напомним, в марте в Украине зафиксирован заметный рост средней зарплаты. Сумма, с которой уплачиваются страховые взносы и которая используется для расчета пенсий, достигла 19 430 грн.

Также сообщалось, что в одной из европейских стран зафиксирована самая высокая минимальная зарплата в мире. Уровень минимальной оплаты труда там превышает показатели даже ведущих мировых экономик.