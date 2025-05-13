Зарплати українцям різко змінилися: кого готові наймати все частіше

Всупереч повномасштабній війні, середня заробітна плата в Україні продовжує швидко зростати. Підвищення зарплат частково компенсує рівень інфляції.

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Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

На тлі гострого дефіциту кадрів роботодавці переглядають підхід до найму: дедалі частіше пропонують вакансії без досвіду, розробляють спеціальні умови для ветеранів і активно залучають до роботи пенсіонерів.

"З початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн", — зазначають аналітики Wwork.ua.

При цьому найшвидше зростають зарплати у сферах "транспорт і автобізнес" (за місяць на 8%, до 35 тис. грн), "продажі, закупівлі" (на місяць на 5%, до 32,5 тис. грн) і "юриспруденція" (на місяць на 5%, до 25 тис. грн).

На 6 травня середня зарплата в розміщених вакансіях становить 22 123 грн, згідно з даними сайту Work.ua. Аналітики Robota.ua надають схожі цифри — 22 118 грн. Зростання цих показників на кадрових платформах відображає підвищення зарплатних пропозицій для нових співробітників, адже зміни фіксуються саме в опублікованих вакансіях. Щоб привабити претендентів, роботодавці змушені піднімати ставки — без цього закрити вакансії стає дедалі складніше. Національний банк у своїх оглядах також підкреслює: ключова причина зростання заробітних плат — гостра нестача кадрів.

"Проблема нестачі працівників хоч і пом'якшилася на тлі зусиль підприємців із залучення на ринок праці осіб, які раніше були менш представленими на ньому (студентів, людей похилого віку, ветеранів, людей з інвалідністю), але залишається актуальною. Невідповідності між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили в умовах відновлення економіки зумовлюватимуть подальше підвищення реальних зарплат (на 3-4% на рік у 2025-2027 роках)", — ідеться в інфляційному звіті НБУ, опублікованому наприкінці квітня 2025-го.

За даними кадрових платформ, середній рівень заробітної плати за останній рік збільшився більш ніж на 20%. Причому йдеться про реальне зростання доходів — з урахуванням інфляції, що свідчить про посилення купівельної спроможності. Експерти також відзначають суттєві зміни на ринку праці. Якщо раніше пріоритет віддавали кандидатам із досвідом, готовим одразу приступити до роботи, то тепер близько половини всіх вакансій орієнтовані на фахівців-початківців.

"У квітні ринок праці вперше цього року перетнув позначку в 100 000 вакансій. Майже на половину з них роботодавці готові найняти людину без досвіду. 25% пропозицій роботи підходять для студентів. Компанії як ніколи відкриті до новачків", — пояснюють аналітики.

Як і раніше, найпопулярнішою вакансією залишається продавець (продавець-консультант). І середня зарплата для таких фахівців становить 20 тис. грн. При цьому значно менше платять у маленьких населених пунктах. Там заробітки можуть доходити до рівня мінімальної зарплати. Також є велика різниця в зарплатах і між обласними центрами.

Нагадаємо, у березні в Україні зафіксовано помітне зростання середньої зарплати. Сума, з якої сплачуються страхові внески і яка використовується для розрахунку пенсій, досягла 19 430 грн.

Також повідомлялося, що в одній з європейських країн зафіксовано найвищу мінімальну зарплату у світі. Рівень мінімальної оплати праці там перевищує показники навіть провідних світових економік.