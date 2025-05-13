$71 млн за 5 лет: ВР поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации сделки по ископаемым

Во вторник, 13 мая, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения о полезных ископаемых.

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Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. За принятие документа проголосовали 286 народных депутатов, с сокращенным сроком подачи правок ко второму чтению.

По его словам, вклад Украины будет состоять из половины средств, которые будут получены после вступления в силу соглашения от:

рентной платы за добычу нефти, газа, газового конденсата и других ресурсов, определенных в Приложении А к соглашению, по новым лицензиям;

реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции;

по оплате за выдачу новых специальных разрешений на пользование недрами;

Ярослав Железняк добавил, что эти средства будут поступать в специальный фонд государственного бюджета. По решению главного распорядителя (предварительно — Министерство экономики) средства будут перечисляться в Фонд восстановления Украины.

"Напомню, что условно бы, если бы такое соглашение работало бы 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло где-то 71 млн долларов", — добавил нардеп.

Ранее Фокус писал, что Верховная Рада Украины 8 мая ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. За ратификацию соглашения проголосовали 338 народных депутатов.

Добавим, что разработка месторождений в рамках соглашения по недрам между Украиной и США начнется не раньше 2040 года. СМИ сообщают, что около 10 лет уйдет только на поиск месторождений.