$71 млн за 5 років: ВР підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по копалинах

У вівторок, 13 травня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації угоди про корисні копалини.

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Про це повідомив народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За ухвалення документа проголосували 286 народних депутатів, зі скороченим строком подання правок до другого читання.

За його словами, внесок України складатиметься з половини коштів, які будуть отримані після набуття чинності угодою від:

рентної плати за видобування нафти, газу, газового конденсату та інших ресурсів, визначених у Додатку А до угоди, за новими ліцензіями;

реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції;

з оплати за видачу нових спеціальних дозволів на користування надрами;

Ярослав Железняк додав, що ці кошти надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету. За рішенням головного розпорядника (попередньо — Міністерство економіки) кошти перераховуватимуться до Фонду відновлення України.

"Нагадаю, що умовно б, якщо б така угода працювала б 5 років вже з 2019 року, то це б принесло десь 71 млн доларів", — додав нардеп.

Раніше Фокус писав, що Верховна Рада України 8 травня ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини. За ратифікацію угоди проголосували 338 народних депутатів.

Додамо, що розробка родовищ у рамках угоди щодо надр між Україною і США почнеться не раніше 2040 року. ЗМІ повідомляють, що близько 10 років піде тільки на пошук родовищ.