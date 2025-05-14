Плохой сигнал для Украины: Евросоюз кратно увеличит пошлины на импорт сельхозтоваров, – FT

Болезненный удар по экономике Украины в решающий момент войны с Россией произойдет из-за позиции Польши. Евросоюз хочет увеличить пошлины на импорт сельхозпродукции уже через несколько недель.

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Об этом сообщили дипломатические источники британской газеты Financial Times (FT).

Максимальный удар придется на импорт кукурузы, сахара, меда и мяса птицы. Квота на кукурузу сократится в годовом исчислении с 4,7 млн ​​до 650 000 тонн. Квота на птицу — с 57 110 до 40 000 тонн, а на сахар — со 109 тысяч до 40 700 тонн.

Внезапное решение об отмене специальных торговых соглашений приняли из-за позиции Польши. Срок действия спецдоговоренностей между ЕС и Украиной заканчивается 6 июня. ЕС хочет заменить их "переходными мерами", пока стороны обновляют общее торговое соглашение, пишет FT.

Переходное состояние резко сократит беспошлинные квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которую экономисты называют "спасательным кругом" украинских фермеров и бюджета.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что в настоящее время соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной пересматривают.

"Комиссия изучает возможные переходные меры, если переговоры не завершатся к 6 июня", — добавил он.

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге назвал это "плохим сигналом для Украины". Процесс принятия решения растянется минимум до октября.

Украинские власти подсчитали, что возврат к довоенным условиям торговли сократит доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год.

"Это огромный шаг назад. То, что мы видим сейчас — это отсутствие понимания", — считает торговый представитель Федерации работодателей Украины Михаил Бно-Айриян.

Напомним, условия беспошлинной торговли Украины с ЕС действуют до 5 июня 2025 года. Ее отмена может привести к тому, что часть компаний полностью остановят деятельность и начнутся проблемы с обеспечением продовольствия украинцев.

Торговый представитель Украины Тарас Качка в марте 2024 года говорил, что украинская сторона не будет оспаривать ограничения на торговлю с ЕС.