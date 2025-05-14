Поганий сигнал для України: Євросоюз кратно збільшить мита на імпорт сільгосптоварів, — FT

Болючий удар по економіці України у вирішальний момент війни з Росією відбудеться через позицію Польщі. Євросоюз хоче збільшити мита на імпорт сільгосппродукції вже за кілька тижнів.

Related video

Про це повідомили дипломатичні джерела британської газети Financial Times (FT).

Максимальний удар припаде на імпорт кукурудзи, цукру, меду та м'яса птиці. Квота на кукурудзу скоротиться в річному обчисленні з 4,7 млн до 650 000 тонн. Квота на птицю — з 57 110 до 40 000 тонн, а на цукор — зі 109 тисяч до 40 700 тонн.

Раптове рішення про скасування спеціальних торгівельних угод ухвалили через позицію Польщі. Термін дії спецдомовленостей між ЄС та Україною закінчується 6 червня. ЄС хоче замінити їх "перехідними заходами", поки сторони оновлюють спільну торгівельну угоду, пише FT.

Перехідний стан різко скоротить безмитні квоти на українську сільськогосподарську продукцію, яку економісти називають "рятувальним кругом" українських фермерів і бюджету.

Представник Єврокомісії підтвердив, що наразі угоду про вільну торгівлю між ЄС та Україною переглядають.

"Комісія вивчає можливі перехідні заходи, якщо переговори не завершаться до 6 червня", — додав він.

Голова торгового комітету Європейського парламенту Бернд Ланге назвав це "поганим сигналом для України". Процес ухвалення рішення розтягнеться щонайменше до жовтня.

Українська влада підрахувала, що повернення до довоєнних умов торгівлі скоротить доходи країни приблизно на 3,5 млрд євро на рік.

"Це величезний крок назад. Те, що ми бачимо зараз — це відсутність розуміння", — вважає торговий представник Федерації роботодавців України Михайло Бно-Айріян.

Нагадаємо, умови безмитної торгівлі України з ЄС діють до 5 червня 2025 року. Її скасування може призвести до того, що частина компаній повністю зупинять діяльність і почнуться проблеми із забезпеченням продовольства українців.

Торговий представник України Тарас Качка в березні 2024 року говорив, що українська сторона не буде оскаржувати обмеження на торгівлю з ЄС.