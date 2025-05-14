От 23 тыс. грн: кто может получить доплату при выходе на пенсию

При оформлении пенсии некоторые украинцы могут получить единовременную денежную помощь, размер которой составляет десятикратную сумму их ежемесячной пенсии. Это, в частности, касается педагогических работников.

Related video

Об этом говорится в Законах Украины "О пенсионном обеспечении" и Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Педагоги, которые занимали должности, дающие право на пенсию за выслугу лет, но выходят на пенсию по возрасту, могут рассчитывать на денежную помощь, которая составляет 10 выплат в размере, установленном на момент назначения пенсии.

В 2025 году минимальная пенсия в Украине не может быть ниже 2 361 грн, соответственно, единовременная выплата составит минимум 23 610 грн. Для получения этой поддержки работник должен иметь необходимый страховой стаж:

не менее 30 лет — для женщин;

не менее 35 лет — для мужчин.

Этот стаж должен быть приобретенным именно на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Право на помощь имеют педагоги, которые работали в таких учреждениях:

внешкольные учебные заведения;

дошкольные учреждения всех форм собственности;

межшкольные учебно-производственные центры;

общеобразовательные и военные школы, музыкальные и художественные учебные заведения;

колледжи и техникумы (I-II уровень аккредитации), учреждения профтехобразования;

детские дома, специализированные колонии и приемные учреждения для несовершеннолетних, логопедические и медицинские школы.

Стоит заметить, чтобы получить единовременную выплату, человек должен на момент достижения пенсионного возраста быть официально трудоустроенным в государственном или коммунальном учреждении на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, а также не получать до этого времени никаких других видов пенсий.

Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.