Від 23 тис. грн: хто може отримати доплату при виході на пенсію

Під час оформлення пенсії деякі українці можуть отримати одноразову грошову допомогу, розмір якої становить десятикратну суму їхньої щомісячної пенсії. Це, зокрема, стосується педагогічних працівників.

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Про це йдеться в Законах України "Про пенсійне забезпечення" та Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Освітяни, які обіймали посади, що дають право на пенсію за вислугу років, але виходять на пенсію за віком, можуть розраховувати на грошову допомогу, що становить 10 виплат у розмірі, встановленому на момент призначення пенсії.

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за 2 361 грн, відповідно, одноразова виплата становитиме щонайменше 23 610 грн. Для отримання цієї підтримки працівник повинен мати необхідний страховий стаж:

не менше 30 років — для жінок;

не менше 35 років — для чоловіків.

Цей стаж має бути набутим саме на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Право на допомогу мають педагоги, які працювали в таких установах:

позашкільні навчальні заклади;

дошкільні заклади всіх форм власності;

міжшкільні навчально-виробничі центри;

загальноосвітні та військові школи, музичні та мистецькі навчальні заклади;

коледжі та технікуми (I-II рівень акредитації), заклади профтехосвіти;

дитячі будинки, спеціалізовані колонії та прийомні установи для неповнолітніх, логопедичні та медичні школи.

Варто зауважити, щоб отримати одноразову виплату, людина має на момент досягнення пенсійного віку бути офіційно працевлаштованою в державній або комунальній установі на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років, а також не отримувати до цього часу жодних інших видів пенсій.

Нагадаємо, 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дасть змогу поліпшити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від воєнних дій.