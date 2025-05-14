Финансовая помощь украинцам: кто может получить выплаты от NRC

С 19 мая, в понедельник, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине начинает прием заявок на получение финансовой помощи.

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Об этом говорится на сайте фонда.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине начнет прием заявок на денежную помощь 19 мая 2025 года в 12:00. Заявки будут приниматься в течение 9 дней и завершатся 27 мая 2025 года в 17:00. Код для проверки статуса заявки будет отправлен только после окончания регистрации — после 27 мая.

Для получения денежной помощи NRC учитывает домохозяйства, которые:

проживают на территории, где продолжаются боевые действия;

были вынуждены покинуть свой дом из-за войны;

вернулись на освобожденные территории.

Заявку могут подать только те, кто в настоящее время находится на территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Если вы уже получали денежную помощь от NRC ранее, вы все равно можете подать заявку повторно. Однако домохозяйства, которые получили помощь от NRC или других гуманитарных организаций менее чем полгода назад, могут быть исключены из процесса рассмотрения.

Каждая заявка проходит процедуру проверки, в ходе которой определяется степень социально-экономической уязвимости. Это позволяет выявить наиболее нуждающихся и распределить помощь с учетом доступных ресурсов. Максимальное количество членов домохозяйства — 5 человек. Если их больше, необходимо подать две отдельные формы, каждая из которых должна содержать данные двух разных людей старше 18 лет.

К рассмотрению принимается только первая попытка подачи заявки. Все последующие заявки автоматически удаляются.

Перед подачей заявки убедитесь, что у вас есть:

паспорт или ID-карта;

справка ВПЛ (для домохозяйств с ВПЛ);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) для всех членов домохозяйства в возрасте от 18 лет;

номер банковского счета в формате IBAN (UA + 27 символов). Социальные, пенсионные счета или счета єПідтримки не принимаются.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".