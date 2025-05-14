Фінансова допомога українцям: хто може отримати виплати від NRC

З 19 травня, у понеділок, Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні починає прийом заявок на отримання фінансової допомоги.

Related video

Про це йдеться на сайті фонду.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні розпочне прийом заявок на грошову допомогу 19 травня 2025 року о 12:00. Заявки будуть прийматися протягом 9 днів і завершаться 27 травня 2025 року о 17:00. Код для перевірки статусу заявки буде надіслано тільки після закінчення реєстрації — після 27 травня.

Для отримання грошової допомоги NRC враховує домогосподарства, які:

проживають на території, де тривають бойові дії;

були змушені покинути свій дім через війну;

повернулися на звільнені території.

Заявку можуть подати тільки ті, хто нині перебуває на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Якщо ви вже отримували грошову допомогу від NRC раніше, ви все одно можете подати заявку повторно. Однак домогосподарства, які отримали допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менш ніж півроку тому, можуть бути виключені з процесу розгляду.

Кожна заявка проходить процедуру перевірки, під час якої визначається ступінь соціально-економічної вразливості. Це дає змогу виявити найбільш нужденних і розподілити допомогу з урахуванням доступних ресурсів. Максимальна кількість членів домогосподарства — 5 осіб. Якщо їх більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має містити дані двох різних людей, старших за 18 років.

До розгляду приймається тільки перша спроба подання заявки. Усі наступні заявки автоматично видаляються.

Перед подачею заявки переконайтеся, що у вас є:

паспорт або ID-картка;

довідка ВПО (для домогосподарств із ВПО);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

ідентифікаційні номери платників податків (ІПН) для всіх членів домогосподарства віком від 18 років;

номер банківського рахунку у форматі IBAN (UA + 27 символів). Соціальні, пенсійні рахунки або рахунки єПідтримки не приймаються.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".