Есть условия: когда могут подорожать свет и газ в Украине

Ожидаемое повышение объемов импорта газа и электроэнергии в 2025 году не повлияет на стоимость коммунальных услуг для населения — тарифы сохранятся на текущем уровне.

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Об этом заявил народный депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в комментарии программы Ранок.LIVE.

Как отметил Крейденко, в ближайшее время пересмотр тарифов на газ и электроэнергию для населения не предусмотрен.

"Есть фиксированная цена на ночной и дневной тарифы, поэтому люди будут получать электроэнергию по этим тарифам независимо от того, за какие средства Украина закупает ток у стран-партнеров", — сказал народный избранник.

Депутат добавил, что еще на этапе планирования бюджета государство учло все риски. К вопросу поднятия цен парламент вернется только в случае чрезвычайной ситуации.

"Тогда мы уже будем регулировать или менять Бюджетный кодекс", — подчеркнул Владимир Крейденко.

На сегодняшний день в Украине действует фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт·ч. Для населения также предусмотрен ночной тариф, который составляет 2,16 грн за кВт·ч и действует с 23:00 до 07:00. Стоимость газа для клиентов компании "Нафтогаз" установлена на уровне 7,96 грн за кубический метр и останется неизменной до 30 апреля 2026 года.

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.