Є умови: коли можуть подорожчати світло і газ в Україні

Очікуване підвищення обсягів імпорту газу та електроенергії у 2025 році не вплине на вартість комунальних послуг для населення — тарифи збережуться на поточному рівні.

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Про це заявив народний депутат і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в коментарі програми Ранок.LIVE.

Як зазначив Крейденко, найближчим часом перегляду тарифів на газ і електроенергію для населення не передбачено.

"Є фіксована ціна на нічний і денний тарифи, тому люди отримуватимуть електроенергію за цими тарифами незалежно від того, за які кошти Україна закуповує струм у країн-партнерів", — сказав народний обранець.

Депутат додав, що ще на етапі планування бюджету держава врахувала всі ризики. До питання підняття цін парламент повернеться тільки в разі надзвичайної ситуації.

"Тоді ми вже будемо регулювати або змінювати Бюджетний кодекс", — наголосив Володимир Крейденко.

На сьогодні в Україні діє фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт-год. Для населення також передбачено нічний тариф, який становить 2,16 грн за кВт-год і діє з 23:00 до 07:00. Вартість газу для клієнтів компанії "Нафтогаз" встановлена на рівні 7,96 грн за кубічний метр і залишиться незмінною до 30 квітня 2026 року.

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.