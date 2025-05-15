Порой несогласие с перерасчетом пенсии возникает из-за заниженного стажа, однако далеко не всегда. С помощью юристки Фокус разобрался, как происходит вычисление будущей пенсии и что делать, если размер начислений вас не устраивают.

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Для исчисления пенсий нужно учесть среднемесячный заработок за любые 60 календарных месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности, независимо от перерывов в работе и за период работы, с 1 июля 2003 года до момента обращения за пенсией. Об этом Фокусу рассказывает адвокат Юлия Степаненко.

Как она объяснила, заработок за период работы до 1 июля 2003 года учитывается на основании документов о начисленной заработной плате (выплатах, доходе), а за период работы с 1 июля 2003 года — по данным персонифицированного учета сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Юристка отметила, что пенсии в случае неполного стажа работы назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу.

Пенсии в случае неполного стажа работы назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу Фото: Из открытых источников

"Для того, чтобы человеку, в том числе ФЛП, был зачислен страховой стаж за месяц, последний должен уплатить минимальный взнос ЕСВ (Единый социальный взнос — обязательные отчисления на общегосударственное социальное страхование) — 1760 грн. за такой месяц. В этом случае пенсия также будет минимальная — 2 361 грн", — пояснила адвокат АО "Фомин и партнеры" Юлия Степаненко.

Перерасчет пенсии не устраивает — следует жаловаться в ПФУ и идти в суд Фото: УНИАН

Перерасчет пенсии не устраивает: юрист советует что делать и куда обращаться

Между тем юрист в области гражданских пенсий, перерасчета пенсий силовых структур и военного права ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона отметила, что есть случаи, когда пенсионер не считает сумму начисленных ему денег справедливой. Тогда, по словам эксперта, следует действовать по четко определенному алгоритму в рамках закона.

"Сначала следует ознакомиться с решением Пенсионного фонда: внимательно проверить, какие именно периоды стажа, размеры заработной платы и коэффициенты были учтены или не учтены, а также определить, в чем именно заключается несогласие после перерасчета пенсии. Например: заниженный стаж, неучтенная зарплата, неправильное применение законодательства и т.д.", — советует юрист Алена Чмона.

Следующим шагом станет запрос и получение письменного разъяснения от ПФУ. Для этого нужно подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда с требованием предоставить письменное обоснование перерасчета. Закон обязывает орган ПФ предоставить ответ в срок до 30 дней. Если же обращаться с адвокатским запросом — ответ предоставляется в 5-дневный срок. Проверка расчета самостоятельно или с помощью юриста. Сбор всех необходимых документов (в том числе, трудовую книжку; справки о заработной плате, особенно за периоды до 2000 года; другие документы, подтверждающие стаж, льготы или уточнения данных). Указанный перечень не является исчерпывающим. Подача письменной жалобы в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, Фокус уже писал, что в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.