Часом незгода із перерахунком пенсії виникає через занижений стаж, проте далеко не завжди. За допомогою юристки Фокус розібрався, як відбувається обчислення майбутньої пенсії і що робити, якщо розмір нарахувань вас не влаштовують.

Related video

Для обчислення пенсій потрібно врахувати середньомісячний заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності, незалежно від перерв у роботі та за період роботи, від 1 липня 2003 року до моменту звернення за пенсією. Про це Фокусу розповіда адвокатка Юлія Степаненко.

Як вона пояснила, заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату (виплати, дохід), а за період роботи від 1 липня 2003 року — за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Юристка наголосила, що пенсії у разі неповного стажу роботи призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу.

Пенсії у разі неповного стажу роботи призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу Фото: З відкритих джерел

"Для того, щоб людині, у тому числі ФОП, було зараховано страховий стаж за місяць, останній має сплатити мінімальний внесок ЄСВ (Єдиний соціальний внесок — обов'язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування) — 1760 грн. за такий місяць. У цьому випадку пенсія також буде мінімальна — 2 361 грн", — пояснила адвокатка АО "Фомін і партнери" Юлія Степаненко.

Перерахунок пенсії не влаштовує - слід скаржитися в ПФУ і йти до суду Фото: УНІАН

Перерахунок пенсії не влаштовує: юрист радить що робити і куди звертатися

Тим часом юристка в галузі цивільних пенсій, перерахунку пенсій силових структур та військового права ЮК “Приходько та партнери” Альона Чмона зазначила, що є випадки, коли пенсіонер не вважає суму нарахованих йому грошей справедливою. Тоді, за словами експертки, слід діяти за чітко визначеним алгоритмом в межах закону.

"Спершу слід ознайомитись із рішення Пенсійного фонду: уважно перевірити, які саме періоди стажу, розміри заробітної плати та коефіцієнти були враховані або не враховані, а також визначити, у чому саме полягає незгода після перерахунку пенсії. наприклад: занижений стаж, неврахована зарплата, неправильне застосування законодавства тощо", — радить юристка Альона Чмона.

Наступним кроком стане запит і отримання письмового роз’яснення від ПФУ. Для цього потрібно подати заяву до територіального управління Пенсійного фонду з вимогою надати письмове обґрунтування перерахунку. Закон зобов’язує орган ПФ надати відповідь у строк до 30 днів. Якщо ж звертатися з адвокатським запитом — відповідь надається у 5-денний термін. Перевірка розрахунку самостійно або за допомогою юриста. Збір усіх необхідних документів (у тому числі, трудову книжку; довідки про заробітну плату, особливо за періоди до 2000 року; інші документи, які підтверджують стаж, пільги чи уточнення даних). Зазначений перелік не є вичерпним. Подання письмової скарги до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дасть змогу поліпшити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.