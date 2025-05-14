Що робити пенсіонеру, для якого державні виплати - головні фінансові надходження, якщо рішення про перерахунок пенсії він вважає неприйнятним? Фокус звернувся по роз’яснення до юристів.

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Пенсії та інші види соціальних виплат і допомоги, що є основним джерелом існування людини, мають забезпечувати рівень її життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Про це йдеться у статті 46 Конституції України. Проте часто виникають ситуації, коли пенсіонер не погоджується з рішенням Пенсійного фонду України (ПФУ) щодо перерахунку пенсії. Йдеться як про занижену суму виплат, так і неврахований заробіток чи стаж. Також, бувають випадки, коли є рішення суду, але Пенсійний фонд виконує його на власний розсуд. Що робити у такій ситуації — читайте далі у матеріалі.

Як пояснила Фокусу старша юристка в галузі цивільних пенсій, перерахунку пенсій силових структур та військового права ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона, коли пенсіонер потрапляє у ситуації з невизначеністю щодо справедливих виплат, то важливо знати, що є чіткий план дій в межах законодавства. Тож і слід його дотримуватися.

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Часто незгода із перерахунком пенсії виникає через занижений стаж. За допомогою адвокатки АО "Фомін і партнери" Юлії Степаненко Фокус розібрався, як відбувається обчислення стажу, щоб вийти на пенсію.

Перерахунок пенсії здійснили, але рішення Пенсійного фонду не влаштовує Фото: З відкритих джерел

Тож середньомісячний заробіток для пенсій береться за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період роботи, від 1 липня 2003 року до моменту звернення за пенсією.

"Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату (виплати, дохід), а за період роботи з 1 липня 2003 року — за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування", — додала адвокатка.

Для того, щоб людині, у тому числі ФОП, було зараховано страховий стаж за місяць, останній має сплатити мінімальний внесок ЄСВ

Вона наголосила, що пенсії у разі неповного стажу роботи призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу.

"Для того, щоб людині, у тому числі ФОП, було зараховано страховий стаж за місяць, останній має сплатити мінімальний внесок ЄСВ (Єдиний соціальний внесок — обов'язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування) — 1760 грн. за такий місяць. У цьому випадку пенсія також буде мінімальна — 2 361 грн", — пояснила Юлія Степаненко.

Тепер розглянемо покроковий план, якщо рішення про перерахунок пенсії не влаштовує.

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"Спершу слід ознайомитись із рішення Пенсійного фонду: уважно перевірити, які саме періоди стажу, розміри заробітної плати та коефіцієнти були враховані або не враховані, а також визначити, у чому саме полягає незгода після перерахунку пенсії. наприклад: занижений стаж, неврахована зарплата, неправильне застосування законодавства тощо", — пояснює юристка Альона Чмона.

Наступним кроком стане запит і отримання письмового роз’яснення від ПФУ. Для цього потрібно подати заяву до територіального управління Пенсійного фонду з вимогою надати письмове обґрунтування перерахунку. Закон зобов’язує орган ПФ надати відповідь у строк до 30 днів. Якщо ж звертатися з адвокатським запитом — відповідь надається у 5-денний термін.

Перевірка розрахунку самостійно або за допомогою юриста.

Збір усіх необхідних документів (у тому числі, трудову книжку; довідки про заробітну плату, особливо за періоди до 2000 року; інші документи, які підтверджують стаж, пільги чи уточнення даних). Зазначений перелік не є вичерпним.

Подання письмової скарги до Пенсійного фонду України.

Строк подання позову до суду становить 6 місяців Фото: Відкриті джерела

Скарга до ПФУ: про що важливо знати заявнику

За словами юристки, у скарзі до ПФУ потрібно чітко вказати у чому полягає незгода з перерахунком пенсії та додати копії доказів.

"Скарга може бути подана громадянином особисто або законним представником відповідно до законодавства або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально", — додала Альона Чмона.

Зауважимо, що скарга надсилається до органу Пенсійного фонду України поштою або передається заявником особисто.

Якщо ж скаргу не задовольнили, залишається єдиний шлях — це оскарження рішення в судовому порядку, йдеться звернення до адміністративного суду.

Якщо рішення про перерахунок пенсії не влаштовує, юристи радять звертатися до суду Фото: Pixnio

Юристи зауважили: строк подання позову становить 6 місяців від моменту, коли отримувач виплат дізнався про порушення своїх прав (стаття 122 КАС України). А під час подання позовної заяви до суду сплачується судовий збір у розмірі 0,4% від встановленого на 1 січня календарного року подання заяви. Судовий збір не сплачується, якщо позивач звільнений з його сплати на підставі Закону про "Про судовий збір".

"Раджу слідкувати за виконанням рішення суду. При цьому, хочу зазначити, що на практиці звернення до адміністративного суду — це найбільш ефективний та дієвий спосіб захисту пенсійних прав у випадку, якщо рішення Пенсійного фонду про перерахунок пенсії є несправедливим або неправомірним", — зазначила експертка.

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Виконання рішення суду — це не лише формальності, а фундаментальне право на справедливість. На жаль, виникають непоодинокі випадки, коли після перемоги у суді орган Пенсійного фонду зволікає, виконує рішення на власний розсуд або взагалі відмовляється виконувати ухвалене рішення про перерахунок пенсії. У такому випадку юристка радить передусім отримати виконавчий лист у суді та звернутися до виконавчої служби.