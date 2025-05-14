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Економіка

Перерахунок пенсії: що робити, якщо рішення Пенсійного фонду не влаштовує

перерахунок пенсії, рішення Пенсійного фонду, пенсійний фонд, справедлива пенсія
Фото: mind.ua | Часто незгода із перерахунком пенсії виникає через занижений стаж

Що робити пенсіонеру, для якого державні виплати - головні фінансові надходження, якщо рішення про перерахунок пенсії він вважає неприйнятним? Фокус звернувся по роз’яснення до юристів.

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Пенсії та інші види соціальних виплат і допомоги, що є основним джерелом існування людини, мають забезпечувати рівень її життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Про це йдеться у статті 46 Конституції України. Проте часто виникають ситуації, коли пенсіонер не погоджується з рішенням Пенсійного фонду України (ПФУ) щодо перерахунку пенсії. Йдеться як про занижену суму виплат, так і неврахований заробіток чи стаж. Також, бувають випадки, коли є рішення суду, але Пенсійний фонд виконує його на власний розсуд. Що робити у такій ситуації — читайте далі у матеріалі.

Як пояснила Фокусу старша юристка в галузі цивільних пенсій, перерахунку пенсій силових структур та військового права ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона, коли пенсіонер потрапляє у ситуації з невизначеністю щодо справедливих виплат, то важливо знати, що є чіткий план дій в межах законодавства. Тож і слід його дотримуватися.

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Часто незгода із перерахунком пенсії виникає через занижений стаж. За допомогою адвокатки АО "Фомін і партнери" Юлії Степаненко Фокус розібрався, як відбувається обчислення стажу, щоб вийти на пенсію.

Перерахунок пенсії здійснили, але рішення Пенсійного фонду не влаштовує Fullscreen
Перерахунок пенсії здійснили, але рішення Пенсійного фонду не влаштовує
Фото: З відкритих джерел

Тож середньомісячний заробіток для пенсій береться за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період роботи, від 1 липня 2003 року до моменту звернення за пенсією.

"Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату (виплати, дохід), а за період роботи з 1 липня 2003 року — за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування", — додала адвокатка.

Для того, щоб людині, у тому числі ФОП, було зараховано страховий стаж за місяць, останній має сплатити мінімальний внесок ЄСВ

Вона наголосила, що пенсії у разі неповного стажу роботи призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу.

"Для того, щоб людині, у тому числі ФОП, було зараховано страховий стаж за місяць, останній має сплатити мінімальний внесок ЄСВ (Єдиний соціальний внесок — обов'язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування) — 1760 грн. за такий місяць. У цьому випадку пенсія також буде мінімальна — 2 361 грн", — пояснила Юлія Степаненко.

Тепер розглянемо покроковий план, якщо рішення про перерахунок пенсії не влаштовує.

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"Спершу слід ознайомитись із рішення Пенсійного фонду: уважно перевірити, які саме періоди стажу, розміри заробітної плати та коефіцієнти були враховані або не враховані, а також визначити, у чому саме полягає незгода після перерахунку пенсії. наприклад: занижений стаж, неврахована зарплата, неправильне застосування законодавства тощо", — пояснює юристка Альона Чмона.

  • Наступним кроком стане запит і отримання письмового роз’яснення від ПФУ. Для цього потрібно подати заяву до територіального управління Пенсійного фонду з вимогою надати письмове обґрунтування перерахунку. Закон зобов’язує орган ПФ надати відповідь у строк до 30 днів. Якщо ж звертатися з адвокатським запитом — відповідь надається у 5-денний термін.
  • Перевірка розрахунку самостійно або за допомогою юриста.
  • Збір усіх необхідних документів (у тому числі, трудову книжку; довідки про заробітну плату, особливо за періоди до 2000 року; інші документи, які підтверджують стаж, пільги чи уточнення даних). Зазначений перелік не є вичерпним.
  • Подання письмової скарги до Пенсійного фонду України.
Строк подання позову до суду становить 6 місяців Fullscreen
Строк подання позову до суду становить 6 місяців
Фото: Відкриті джерела

Скарга до ПФУ: про що важливо знати заявнику

За словами юристки, у скарзі до ПФУ потрібно чітко вказати у чому полягає незгода з перерахунком пенсії та додати копії доказів.

"Скарга може бути подана громадянином особисто або законним представником відповідно до законодавства або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально", — додала Альона Чмона.

Зауважимо, що скарга надсилається до органу Пенсійного фонду України поштою або передається заявником особисто.

Якщо ж скаргу не задовольнили, залишається єдиний шлях — це оскарження рішення в судовому порядку, йдеться звернення до адміністративного суду.

Якщо рішення про перерахунок пенсії не влаштовує, юристи радять звертатися до суду Fullscreen
Якщо рішення про перерахунок пенсії не влаштовує, юристи радять звертатися до суду
Фото: Pixnio

Юристи зауважили: строк подання позову становить 6 місяців від моменту, коли отримувач виплат дізнався про порушення своїх прав (стаття 122 КАС України). А під час подання позовної заяви до суду сплачується судовий збір у розмірі 0,4% від встановленого на 1 січня календарного року подання заяви. Судовий збір не сплачується, якщо позивач звільнений з його сплати на підставі Закону про "Про судовий збір".

"Раджу слідкувати за виконанням рішення суду. При цьому, хочу зазначити, що на практиці звернення до адміністративного суду — це найбільш ефективний та дієвий спосіб захисту пенсійних прав у випадку, якщо рішення Пенсійного фонду про перерахунок пенсії є несправедливим або неправомірним", — зазначила експертка.

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Виконання рішення суду — це не лише формальності, а фундаментальне право на справедливість. На жаль, виникають непоодинокі випадки, коли після перемоги у суді орган Пенсійного фонду зволікає, виконує рішення на власний розсуд або взагалі відмовляється виконувати ухвалене рішення про перерахунок пенсії. У такому випадку юристка радить передусім отримати виконавчий лист у суді та звернутися до виконавчої служби.