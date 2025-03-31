Працюючим пенсіонерам перерахують виплати: хто отримає підвищення

З 1 квітня Пенсійний фонд України почне автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. Звернення до фонду не потрібне.

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Про це повідомляє ПФУ.

За інформацією пресслужби, перерахунок пенсій торкнеться тих, хто продовжував працювати після призначення або попереднього перерахунку і на 1 березня 2025 року має 24 місяці страхового стажу. Також переглянуть пенсії для тих, хто відпрацював менше ніж 24 місяці, але з моменту призначення або попереднього перерахунку минуло два роки.

Якщо на 1 березня 2025 року отримано не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок проводиться з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може розраховуватися з того заробітку, з урахуванням якого пенсія вже розрахована. Якщо це доцільно, може враховуватися заробіток, який людина отримувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення/попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року отримано менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після її призначення/попереднього перерахунку з урахуванням тільки отриманого страхового стажу.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.