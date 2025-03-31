Работающим пенсионерам пересчитают выплаты: кто получит повышение

С 1 апреля Пенсионный фонд Украины начнет автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Обращение в фонд не требуется.

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Об этом сообщает ПФУ.

По информации пресс-службы, пересчет пенсий коснется тех, кто продолжал работать после назначения или предыдущего перерасчета и на 1 марта 2025 года имеет 24 месяца страхового стажа. Также пересмотрят пенсии для тех, кто отработал менее 24 месяцев, но с момента назначения или предыдущего перерасчета прошло два года.

Если на 1 марта 2025 года получено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет проводится с учетом страхового стажа. При этом пенсия может рассчитываться с того заработка, с учетом которого пенсия уже рассчитана. Если это целесообразно, может учитываться заработок, который человек получал, работая после назначения / предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения / предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года получено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии проводится не ранее чем через два года после ее назначения / предыдущего перерасчета с учетом только полученного страхового стажа.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.