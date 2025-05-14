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Экономика

Перерасчет пенсии: что делать, если решение Пенсионного фонда не устраивает

перерасчет пенсии, решение Пенсионного фонда, пенсионный фонд, справедливая пенсия
Фото: mind.ua | Часто несогласие с перерасчетом пенсии возникает из-за заниженного стажа

Что делать пенсионеру, для которого государственные выплаты — главные финансовые поступления, если решение о перерасчете пенсии он считает неприемлемым? Фокус обратился за разъяснениями к юристам.

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Пенсии и другие виды социальных выплат и помощи, которые являются основным источником существования человека, должны обеспечивать уровень его жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом. Об этом говорится в статье 46 Конституции Украины. Однако часто возникают ситуации, когда пенсионер не соглашается с решением Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о перерасчете пенсии. Речь идет как о заниженной сумме выплат, так и неучтенный заработок или стаж. Также, бывают случаи, когда есть решение суда, но Пенсионный фонд выполняет его по своему усмотрению. Что делать в такой ситуации — читайте далее в материале.

Как пояснила Фокусу старший юрист в области гражданских пенсий, перерасчета пенсий силовых структур и военного права ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона, когда пенсионер попадает в ситуации с неопределенностью относительно справедливых выплат, то важно знать, что есть четкий план действий в рамках законодательства. Поэтому и следует его придерживаться.

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Часто несогласие с перерасчетом пенсии возникает из-за заниженного стажа. С помощью адвоката АО "Фомин и партнеры" Юлии Степаненко Фокус разобрался, как происходит вычисление стажа, чтобы выйти на пенсию.

Перерасчет пенсии осуществили, но решение Пенсионного фонда не устраивает Fullscreen
Перерасчет пенсии осуществили, но решение Пенсионного фонда не устраивает
Фото: Из открытых источников

Поэтому среднемесячный заработок для пенсий берется за любые 60 календарных месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности независимо от перерывов в работе и за период работы, от 1 июля 2003 года до момента обращения за пенсией.

"Заработок за период работы до 1 июля 2003 года учитывается на основании документов о начисленной заработной плате (выплаты, доход), а за период работы с 1 июля 2003 года — по данным персонифицированного учета сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования", — добавила адвокат.

Для того, чтобы человеку, в том числе ФЛП, был засчитан страховой стаж за месяц, последний должен уплатить минимальный взнос ЕСВ

Она подчеркнула, что пенсии в случае неполного стажа работы назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу.

"Для того, чтобы человеку, в том числе ФЛП, был зачислен страховой стаж за месяц, последний должен уплатить минимальный взнос ЕСВ (Единый социальный взнос — обязательные отчисления на общегосударственное социальное страхование) — 1760 грн. за такой месяц. В этом случае пенсия также будет минимальная — 2 361 грн", — пояснила Юлия Степаненко.

Теперь рассмотрим пошаговый план, если решение о перерасчете пенсии не устраивает.

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"Сначала следует ознакомиться с решением Пенсионного фонда: внимательно проверить, какие именно периоды стажа, размеры заработной платы и коэффициенты были учтены или не учтены, а также определить, в чем именно заключается несогласие после перерасчета пенсии. например: заниженный стаж, неучтенная зарплата, неправильное применение законодательства и т.д.", — объясняет юрист Алена Чмона.

  • Следующим шагом станет запрос и получение письменного разъяснения от ПФУ. Для этого нужно подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда с требованием предоставить письменное обоснование перерасчета. Закон обязывает орган ПФ предоставить ответ в срок до 30 дней. Если же обращаться с адвокатским запросом — ответ предоставляется в 5-дневный срок.
  • Проверка расчета самостоятельно или с помощью юриста.
  • Сбор всех необходимых документов (в том числе, трудовую книжку; справки о заработной плате, особенно за периоды до 2000 года; другие документы, подтверждающие стаж, льготы или уточнения данных). Указанный перечень не является исчерпывающим.
  • Подача письменной жалобы в Пенсионный фонд Украины.
Срок подачи иска в суд составляет 6 месяцев Fullscreen
Срок подачи иска в суд составляет 6 месяцев
Фото: Открытые источники

Жалоба в ПФУ: о чем важно знать заявителю

По словам юриста, в жалобе в ПФУ нужно четко указать в чем заключается несогласие с перерасчетом пенсии и приложить копии доказательств.

"Жалоба может быть подана гражданином лично или законным представителем в соответствии с законодательством или представителем, который действует на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально", — добавила Алена Чмона.

Заметим, что жалоба направляется в орган Пенсионного фонда Украины по почте или передается заявителем лично.

Если же жалобу не удовлетворили, остается единственный путь — это обжалование решения в судебном порядке, речь идет об обращении в административный суд.

Если решение о перерасчете пенсии не устраивает, юристы советуют обращаться в суд Fullscreen
Если решение о перерасчете пенсии не устраивает, юристы советуют обращаться в суд
Фото: Pixnio

Юристы отметили: срок подачи иска составляет 6 месяцев с момента, когда получатель выплат узнал о нарушении своих прав (статья 122 КАС Украины). А при подаче искового заявления в суд уплачивается судебный сбор в размере 0,4% от установленного на 1 января календарного года подачи заявления. Судебный сбор не уплачивается, если истец освобожден от его уплаты на основании Закона о "О судебном сборе".

"Советую следить за исполнением решения суда. При этом, хочу отметить, что на практике обращение в административный суд — это наиболее эффективный и действенный способ защиты пенсионных прав в случае, если решение Пенсионного фонда о перерасчете пенсии является несправедливым или неправомерным", — отметила эксперт.

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Исполнение решения суда — это не только формальности, а фундаментальное право на справедливость. К сожалению, возникают отдельные случаи, когда после победы в суде орган Пенсионного фонда медлит, выполняет решение по своему усмотрению или вообще отказывается выполнять принятое решение о перерасчете пенсии. В таком случае юрист советует прежде всего получить исполнительный лист в суде и обратиться в исполнительную службу.