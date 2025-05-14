Что делать пенсионеру, для которого государственные выплаты — главные финансовые поступления, если решение о перерасчете пенсии он считает неприемлемым? Фокус обратился за разъяснениями к юристам.

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Пенсии и другие виды социальных выплат и помощи, которые являются основным источником существования человека, должны обеспечивать уровень его жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом. Об этом говорится в статье 46 Конституции Украины. Однако часто возникают ситуации, когда пенсионер не соглашается с решением Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о перерасчете пенсии. Речь идет как о заниженной сумме выплат, так и неучтенный заработок или стаж. Также, бывают случаи, когда есть решение суда, но Пенсионный фонд выполняет его по своему усмотрению. Что делать в такой ситуации — читайте далее в материале.

Как пояснила Фокусу старший юрист в области гражданских пенсий, перерасчета пенсий силовых структур и военного права ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона, когда пенсионер попадает в ситуации с неопределенностью относительно справедливых выплат, то важно знать, что есть четкий план действий в рамках законодательства. Поэтому и следует его придерживаться.

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Часто несогласие с перерасчетом пенсии возникает из-за заниженного стажа. С помощью адвоката АО "Фомин и партнеры" Юлии Степаненко Фокус разобрался, как происходит вычисление стажа, чтобы выйти на пенсию.

Перерасчет пенсии осуществили, но решение Пенсионного фонда не устраивает Фото: Из открытых источников

Поэтому среднемесячный заработок для пенсий берется за любые 60 календарных месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности независимо от перерывов в работе и за период работы, от 1 июля 2003 года до момента обращения за пенсией.

"Заработок за период работы до 1 июля 2003 года учитывается на основании документов о начисленной заработной плате (выплаты, доход), а за период работы с 1 июля 2003 года — по данным персонифицированного учета сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования", — добавила адвокат.

Для того, чтобы человеку, в том числе ФЛП, был засчитан страховой стаж за месяц, последний должен уплатить минимальный взнос ЕСВ

Она подчеркнула, что пенсии в случае неполного стажа работы назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу.

"Для того, чтобы человеку, в том числе ФЛП, был зачислен страховой стаж за месяц, последний должен уплатить минимальный взнос ЕСВ (Единый социальный взнос — обязательные отчисления на общегосударственное социальное страхование) — 1760 грн. за такой месяц. В этом случае пенсия также будет минимальная — 2 361 грн", — пояснила Юлия Степаненко.

Теперь рассмотрим пошаговый план, если решение о перерасчете пенсии не устраивает.

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"Сначала следует ознакомиться с решением Пенсионного фонда: внимательно проверить, какие именно периоды стажа, размеры заработной платы и коэффициенты были учтены или не учтены, а также определить, в чем именно заключается несогласие после перерасчета пенсии. например: заниженный стаж, неучтенная зарплата, неправильное применение законодательства и т.д.", — объясняет юрист Алена Чмона.

Следующим шагом станет запрос и получение письменного разъяснения от ПФУ. Для этого нужно подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда с требованием предоставить письменное обоснование перерасчета. Закон обязывает орган ПФ предоставить ответ в срок до 30 дней. Если же обращаться с адвокатским запросом — ответ предоставляется в 5-дневный срок.

Проверка расчета самостоятельно или с помощью юриста.

Сбор всех необходимых документов (в том числе, трудовую книжку; справки о заработной плате, особенно за периоды до 2000 года; другие документы, подтверждающие стаж, льготы или уточнения данных). Указанный перечень не является исчерпывающим.

Подача письменной жалобы в Пенсионный фонд Украины.

Срок подачи иска в суд составляет 6 месяцев Фото: Открытые источники

Жалоба в ПФУ: о чем важно знать заявителю

По словам юриста, в жалобе в ПФУ нужно четко указать в чем заключается несогласие с перерасчетом пенсии и приложить копии доказательств.

"Жалоба может быть подана гражданином лично или законным представителем в соответствии с законодательством или представителем, который действует на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально", — добавила Алена Чмона.

Заметим, что жалоба направляется в орган Пенсионного фонда Украины по почте или передается заявителем лично.

Если же жалобу не удовлетворили, остается единственный путь — это обжалование решения в судебном порядке, речь идет об обращении в административный суд.

Если решение о перерасчете пенсии не устраивает, юристы советуют обращаться в суд Фото: Pixnio

Юристы отметили: срок подачи иска составляет 6 месяцев с момента, когда получатель выплат узнал о нарушении своих прав (статья 122 КАС Украины). А при подаче искового заявления в суд уплачивается судебный сбор в размере 0,4% от установленного на 1 января календарного года подачи заявления. Судебный сбор не уплачивается, если истец освобожден от его уплаты на основании Закона о "О судебном сборе".

"Советую следить за исполнением решения суда. При этом, хочу отметить, что на практике обращение в административный суд — это наиболее эффективный и действенный способ защиты пенсионных прав в случае, если решение Пенсионного фонда о перерасчете пенсии является несправедливым или неправомерным", — отметила эксперт.

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Исполнение решения суда — это не только формальности, а фундаментальное право на справедливость. К сожалению, возникают отдельные случаи, когда после победы в суде орган Пенсионного фонда медлит, выполняет решение по своему усмотрению или вообще отказывается выполнять принятое решение о перерасчете пенсии. В таком случае юрист советует прежде всего получить исполнительный лист в суде и обратиться в исполнительную службу.