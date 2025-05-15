Льготы на коммуналку для многодетных семей: как получить скидку

В Украине определенные социальные категории граждан имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Особое внимание уделяют многодетным семьям, которые воспитывают трех и более детей, обеспечивая им финансовую поддержку в этой сфере.

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Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

Многодетные семьи могут претендовать на коммунальные льготы при условии, что их средний месячный совокупный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает установленный порог, который дает право на такую помощь. В 2025 году этот порог соответствует размеру налоговой социальной льготы — 4 240 гривен на человека.

Многодетным семьям, которые соответствуют установленным критериям, предоставляется 50% скидка на:

Оплату жилья — в пределах норм, предусмотренных законодательством: 21 м² общей площади на каждого зарегистрированного члена семьи и дополнительно 10,5 м² на всю семью.

Коммунальные услуги — включая газо-, электро- и водоснабжение, а также сжиженный баллонный газ для бытовых нужд, в пределах утвержденных нормативов.

Топливо для отопления — твердое или жидкое печное бытовое топливо в случае, если жилье не подключено к централизованному, газовому или электрическому отоплению.

В случае, если многодетная семья впервые получила удостоверение, подтверждающее ее статус, для оформления скидки на жилищно-коммунальные услуги необходимо, чтобы информация о семье была внесена в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Как получить льготы на коммуналку

Для получения 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетная семья должна подать соответствующее заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

В случае оформления льготы на закупку твердого топлива или сжиженного газа, дополнительно необходимо предоставить справку, подтверждающую наличие в жилом помещении печного отопления или кухонного оборудования, работающего на твердом топливе.

Подать документы для получения льгот многодетная семья может одним из удобных способов:

Онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Лично — обратившись в сервисный центр ПФУ, орган социальной защиты населения или в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По электронной почте — на официальный email-адрес соответствующего территориального органа Пенсионного фонда Украины.

Если многодетная семья живет не по зарегистрированному месту жительства, для оформления льгот необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий фактический адрес проживания. Это может быть, например, справка о постановке на учет как внутренне перемещенного лица или акт обследования материально-бытовых условий жилья или места фактического проживания семьи.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.