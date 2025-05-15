Пільги на комуналку для багатодітних сімей: як отримати знижку

В Україні певні соціальні категорії громадян мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Особливу увагу приділяють багатодітним родинам, які виховують трьох і більше дітей, забезпечуючи їм фінансову підтримку у цій сфері.

Related video

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

Багатодітні сім’ї можуть претендувати на комунальні пільги за умови, що їхній середній місячний сукупний дохід на одного члена родини за останні шість місяців не перевищує встановлений поріг, який надає право на таку допомогу. У 2025 році цей поріг відповідає розміру податкової соціальної пільги — 4 240 гривень на особу.

Багатодітним сім’ям, які відповідають встановленим критеріям, надається 50% знижка на:

Оплату житла — в межах норм, передбачених законодавством: 21 м² загальної площі на кожного зареєстрованого члена сім’ї та додатково 10,5 м² на всю родину.

Комунальні послуги — включаючи газо-, електро- та водопостачання, а також скраплений балонний газ для побутових потреб, у межах затверджених нормативів.

Паливо для опалення — тверде або рідке пічне побутове паливо у випадку, якщо житло не підключене до централізованого, газового чи електричного опалення.

У разі, якщо багатодітна сім’я вперше отримала посвідчення, що підтверджує її статус, для оформлення знижки на житлово-комунальні послуги необхідно, щоб інформація про родину була внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.

Як отримати пільги на комуналку

Для отримання 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг багатодітна родина повинна подати відповідну заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України.

У випадку оформлення пільги на закупівлю твердого палива або скрапленого газу, додатково необхідно надати довідку, яка підтверджує наявність у житловому приміщенні пічного опалення або кухонного обладнання, що працює на твердому паливі.

Подати документи для отримання пільг багатодітна родина може одним із зручних способів:

Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

Особисто — звернувшись до сервісного центру ПФУ, органу соціального захисту населення або до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Електронною поштою — на офіційну email-адресу відповідного територіального органу Пенсійного фонду України.

Якщо багатодітна родина мешкає не за зареєстрованим місцем проживання, для оформлення пільг необхідно додатково надати документ, який підтверджує фактичну адресу проживання. Це може бути, наприклад, довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи або акт обстеження матеріально-побутових умов житла чи місця фактичного проживання сім’ї.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.