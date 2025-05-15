В Украине рекордно дорожает земля: где самые высокие цены за гектар

В 2025 году, несмотря на войну и экономические трудности, стоимость сельскохозяйственных земель в Украине резко выросла, установив рекордные показатели.

Related video

Об этом пишет портал "Агрономия сегодня".

В конце апреля средняя цена за гектар сельскохозяйственной земли в Украине достигла 86 655 гривен, что превышает показатель предыдущего месяца более чем на 32 тысячи гривен. Это самый высокий уровень стоимости с начала 2025 года. По данным аналитиков, самая низкая цена была зафиксирована в марте — 54 632 гривны за гектар, после чего стоимость за месяц выросла на 59%. В начале мая средний уровень цен несколько снизился до 72 149 гривен, однако общая тенденция остается положительной.

В то же время цены на сельскохозяйственные земли в Украине показали значительную региональную неравномерность, которая особенно усилилась весной. Средняя стоимость гектара в разных областях варьируется от 34 562 до 358 305 гривен, то есть разница между самой дешевой и самой дорогой землей превышает десятикратный показатель.

Сейчас самый высокий средний показатель стоимости гектара сельскохозяйственной земли наблюдается в Днепропетровской области — 358 305 гривен за гектар. Этот регион уже второй год подряд занимает ведущую позицию на рынке земли.

Причинами такого лидерства являются:

высокая интенсивность сельскохозяйственного производства;

плодородие почв;

большой спрос со стороны промышленных и аграрных холдингов;

выгодное логистическое расположение региона.

Напомним, главным риском для аграриев остаются заминированные поля. Разминирование идет медленно и дорого, поэтому фермеры на деоккупированных территориях в основном зависят от государственной поддержки.

Фокус уже сообщал, что проблемы в аграрном секторе также усугубляет вопрос с горюче-смазочными материалами, а также стоимость энергии, которая закладывается в себестоимость продукции.