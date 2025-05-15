В Україні рекордно дорожчає земля: де найвищі ціни за гектар

У 2025 році, попри війну та економічні труднощі, вартість сільськогосподарських земель в Україні різко зросла, встановивши рекордні показники.

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Про це пише портал "Агрономія сьогодні".

Наприкінці квітня середня ціна за гектар сільськогосподарської землі в Україні сягнула 86 655 гривень, що перевищує показник попереднього місяця більш ніж на 32 тисячі гривень. Це найвищий рівень вартості з початку 2025 року. За даними аналітиків, найнижча ціна була зафіксована у березні — 54 632 гривні за гектар, після чого вартість за місяць зросла на 59%. На початку травня середній рівень цін дещо знизився до 72 149 гривень, однак загальна тенденція залишається позитивною.

Водночас ціни на сільськогосподарські землі в Україні показали значну регіональну нерівномірність, яка особливо посилилася навесні. Середня вартість гектара в різних областях варіюється від 34 562 до 358 305 гривень, тобто різниця між найдешевшою та найдорожчою землею перевищує десятикратний показник.

Наразі найвищий середній показник вартості гектара сільськогосподарської землі спостерігається у Дніпропетровській області — 358 305 гривень за гектар. Цей регіон вже другий рік поспіль займає провідну позицію на ринку землі.

Причинами такого лідерства є:

висока інтенсивність сільськогосподарського виробництва;

родючість ґрунтів;

великий попит з боку промислових та аграрних холдингів;

вигідне логістичне розташування регіону.

Нагадаємо, головним ризиком для аграріїв залишаються заміновані поля. Розмінування йде повільно та дорого, тому фермери на деокупованих територіях здебільшого залежать від державної підтримки.

Фокус вже повідомляв, що проблеми в аграрному секторі також посилює питання із паливо-мастильними матеріалами, а також вартість енергії, яка закладається у собівартість продукції.