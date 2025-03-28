В Украине стартовала посевная кампания 2025 года. Аграрии сеют ранние зерновые и нишевые культуры под будущий урожай. Что станет главной особенностью нового сезона и как изменится подход к урожаю в агросекторе?

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Подготовка к урожаю-2025 началась. По состоянию на 28 марта более 550 тыс. га яровых зерновых уже засеяно. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Почти половину площадей — зерновыми: все об изменениях в новом посевном сезоне

Как добавили в министерстве, в этом году посевные площади остаются на уровне прошлого года — 23 млн га. В то же время стало известно и о главном тренде нового аграрного сезона, а именно на пшеницу. Принято решение увеличить площади под яровой пшеницей на 28%, до 222,8 тыс. га.

"Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров", — заявили в министерстве.

Посевные площади 2025 остаются на уровне прошлого года — 23 млн га Фото: УНИАН

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подтвердил Фокусу, что тенденций к изменениям масштабов площадей нет. Будет лишь частичная переориентация на те культуры, которые в условиях прошлого сезона в ценовой позиции проявили себя лучше.

"По состоянию на сегодня — это яровая пшеница. Сеют горох, ячмень. Далее будет выходить кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. Поэтому радикальных изменений не произойдет. Наверное, мы увидим в этом сезоне уменьшение сои", — прокомментировал ситуацию Марчук.

По его словам, затраты на выращивание сои 2024 года были довольно значительными, а ценовая позиция не продемонстрировала выгоду, на которую рассчитывали аграрии.

"Но в целом, есть достаточное количество тех культур, которые были представлены на международных рынках, для того, чтобы заработать", — добавил эксперт.

Среди лидеров по темпам сева — Николаевская область Фото: УНИАН

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Сейчас среди регионов-лидеров по темпам сева можно выделить Николаевскую область. Там в целом засеяно 60,1 тыс. га под пшеницу, ячмень, горох, овес.

В Тернопольской обработано 58,1 тыс. га. больше всего сеют пшеницу (14 тыс. га). На третьем месте — Винницкая область с 53 тыс. га.

Таким темпам посевной способствуют погодные условия.

Затраты на выращивание сои 2024 года были довольно значительными, а ценовая позиция не продемонстрировала выгоду

"Теплые дни начались фактически с новым годом. В частности, на юге Украины уже в январе стартовали определенные полевые работы для того, чтобы подготовиться к посеву яровых культур. Сегодня можно сказать, что в разных регионах, в зависимости от направлений и специализации культур, началась кампания", — сказал Марчук в комментарии Фокусу.

И даже недостаточное количество влаги, которое фиксировали в начале сезона, компенсировали недавние осадки.

"Недостаточное количество снега, который должен был бы оставаться на полях и трудности, которые передались нам с 2024 года, когда посевная кампания озимых культур заканчивалась очень поздно из-за того, что не хватало влаги, чтобы осуществить все полевые работы. Но в целом, ориентир по культурам, по засеву, не будет меньше, чем в 2024-м", — добавил Денис Марчук.

Кроме пшеницы аграрии делают ставку и на кукурузу, ведь в прошлом году цены на нее на международном рынке были достаточно высоки

Кроме пшеницы аграрии делают ставку и на кукурузу, ведь в прошлом году цены на нее на международном рынке были достаточно высокие. Это давало возможность впервые за три года товаропроизводителям заработать средства.

"Европа очень активно закупает кукурузу — порядка 50% от того количества, что мы реализуем. Ведь они занимаются выращиванием молочно-товарных комплексов, то есть выращивают и молоко и мясо, поэтому кукуруза идет на производство кормов. Относительно рапса, то из-за того, что волны на рынке масличных не были постоянными, перепроизводство по культурам приводило к спаду цен. Так же произошло и в Украине, когда собрали более 6 млн тонн сои, а цены на нее, которая бы покрывала расходы и дала бы возможность заработать, не было перспективы заработать", — пояснил Марчук.

Наибольшим риском для аграриев являются заминированные поля Фото: The New York Times

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По словам специалистов, наибольшим риском для аграриев являются заминированные поля. Темпы по разминированию не являются быстрыми, а также очень дорогие, поэтому эта проблема актуальна до сих пор. Из-за того, что на деоккупированных территориях у аграриев не так много финансовых возможностей, рассчитывать они могут только на государственные программы. В 2025 году из госбюджета должны выделить около одного млрд гривен на разминирование. Согласно заключенным контрактам с около 50 хозяйствами на юге Украины, должны разминировать дополнительно 9,5 тыс. га. Стоит это сверхбольших сумм — более 500 млн грн.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на март 2025 года в Украине заминированными остаются 23% территории. По его словам, аграриям уже выплатили более 529 млн грн компенсаций за услуги частных операторов по разминированию.

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"Работа по этой программе продолжается и уже получено почти 360 заявок от фермеров. В государственном бюджете на текущий год предусмотрели для этого три млрд гривен. Стратегическая цель Правительства — быстрее очистить Украину от минного мусора", — отметил он.

Фокус уже сообщал, что проблемы в аграрном секторе также усугубляет вопрос с горюче-смазочными материалами, а также стоимость энергии, которая закладывается в себестоимость продукции.