В Украине запустили сервис "Є-Бджільництво": что изменится для аграриев и пасечников
Пока речь идет только о первом этапе запуска, но уже доступные функции могут обезопасить пчел от отравления. В Минагрополитики объяснили, как новая система поможет в пчеловодстве.
В Украине с 10 февраля заработала система "Є-Бджільництво". Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Электронный сервис "Є-Бджільництво"
Пока речь идет только о первом этапе запуска системы "Є-Бджільництво". Сейчас заработал электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.
Глава Минагрополитики объяснил, что этот сервис поможет пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление.
Какие возможности дает "Є-Бджільництво"
Электронный сервис "Є-Бджільництво" позволит аграриям:
- вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
- подавать заявки на поиск пасечника для размещения пасеки;
- выбирать пасечника из списка тех, кто предлагает свои услуги;
- выбирать период и земельные участки для запланированной обработки СЗР;
- сообщать пчеловодам, пасека которых размещена в радиусе 8 километров от обрабатываемых участков;
- и тому подобное.
Пчеловода же благодаря новой системе смогут:
- интегрировать ДАР с реестром пасечников;
- устанавливать геопозиции пасеки;
- отправлять отзывы пасечника на заявки от аграриев;
- подавать заявки на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;
- выбирать тип выращиваемой культуры и земельные участки под них.
"Новый электронный сервис полностью интегрируется с другими электронными системами. Например, реестрами пасек и пестицидов", — сообщил Коваль.
Напомним, 11 февраля в "Укрэнерго" заявили о введении экстренных отключений света по всей стране. Энергетики объяснили, почему возникла такая необходимость.
Украинцы еще могут подать заявления на получение единовременного пособия в размере 1000 гривен. Деньги можно будет потратить на благотворительность или оплату коммунальных услуг, а также другие товары и услуги, которые соответствуют условиям.