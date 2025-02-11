В Украине запустили сервис "Є-Бджільництво": что изменится для аграриев и пасечников

Пока речь идет только о первом этапе запуска, но уже доступные функции могут обезопасить пчел от отравления. В Минагрополитики объяснили, как новая система поможет в пчеловодстве.

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В Украине с 10 февраля заработала система "Є-Бджільництво". Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Электронный сервис "Є-Бджільництво"

Пока речь идет только о первом этапе запуска системы "Є-Бджільництво". Сейчас заработал электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.

Глава Минагрополитики объяснил, что этот сервис поможет пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление.

Какие возможности дает "Є-Бджільництво"

Электронный сервис "Є-Бджільництво" позволит аграриям:

вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);

подавать заявки на поиск пасечника для размещения пасеки;

выбирать пасечника из списка тех, кто предлагает свои услуги;

выбирать период и земельные участки для запланированной обработки СЗР;

сообщать пчеловодам, пасека которых размещена в радиусе 8 километров от обрабатываемых участков;

и тому подобное.

Пчеловода же благодаря новой системе смогут:

интегрировать ДАР с реестром пасечников;

устанавливать геопозиции пасеки;

отправлять отзывы пасечника на заявки от аграриев;

подавать заявки на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;

выбирать тип выращиваемой культуры и земельные участки под них.

"Новый электронный сервис полностью интегрируется с другими электронными системами. Например, реестрами пасек и пестицидов", — сообщил Коваль.

Напомним, 11 февраля в "Укрэнерго" заявили о введении экстренных отключений света по всей стране. Энергетики объяснили, почему возникла такая необходимость.

Украинцы еще могут подать заявления на получение единовременного пособия в размере 1000 гривен. Деньги можно будет потратить на благотворительность или оплату коммунальных услуг, а также другие товары и услуги, которые соответствуют условиям.