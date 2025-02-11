В Україні запустили сервіс "Є-Бджільництво": що зміниться для аграріїв і пасічників

Поки йдеться лише про перший етап запуску, але вже доступні функції можуть убезпечити бджіл від отруєння. В Мінагрополітики пояснили, як нова система допоможе у бджільництві.

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В Україні з 10 лютого запрацювала система "Є-Бджільництво". Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Електронний сервіс "Є-Бджільництво"

Поки йдеться лише про перший етап запуску системи "Є-Бджільництво". Наразі запрацював електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.

Голова Мінагрополітики пояснив, що цей сервіс допоможе бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення.

Які можливості дає "Є-Бджільництво"

Електронний сервіс "Є-Бджільництво" дозволить аграріям:

вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);

подавати заявки на пошук пасічника для розміщення пасіки;

обирати пасічника зі списку тих, хто пропонує свої послуги;

обирати період та земельні ділянки для запланованої обробки ЗЗР;

повідомляти пасічникам, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів від оброблюваних ділянок;

тощо.

Бджоляра ж завдяки новій системі зможуть:

інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;

встановлювати геопозиції пасіки;

надсилати відгуки пасічника на заявки від аграріїв;

подавати заявки на пошук аграріїв, які потребують запилення;

обирати тип вирощуваної культури та земельні ділянки під них.

"Новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами. Наприклад, реєстрами пасік та пестицидів", — повідомив Коваль.

Нагадаємо, 11 лютого в "Укренерго" заявили про запровадження екстрених відключень світла по всій країні. Енергетики пояснили, чому виникла така необхідність.

Українці ще можуть подати заяви на отримання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень. Гроші можна буде витратити на благодійність або оплату комунальних послуг, а також інші товари й послуги, які відповідають умовам.