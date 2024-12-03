Из-за неурожая: импорт картофеля в Украину в 2024 году вырос на 90% (фото)

Лидером по поставкам овощей в Украину стала Турция, за ней следует Польша и Нидерланды.

Урожай в этом году оказался ниже ожидаемого, из-за чего Украина увеличила закупки отдельных видов овощей за рубежом. Импорт картофеля значительно вырос, тогда как по другим овощам наблюдается противоположная тенденция. Об этом рассказал Богдан Духницкий, старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра Институт аграрной экономики во время конференции "VeggiFruits. Переработка овощей и фруктов", передает портал "SEEDS".

За первые 10 месяцев 2024 года стоимостные объемы импорта картофеля в Украину сократились, что сказалось и на их количественных показателях. В то же время общая стоимость импорта плодов и ягод осталась на уровне 2023 года. Среди изменений в динамике импортных поставок овощей стоит отметить увеличение закупок картофеля на 90% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого стал более низкий, чем ожидалось, урожай текущего года.

"В то время как остальные позиции по овощам, которые у нас были типично основными – это лук, чеснок, морковь, капуста и огурец, сейчас демонстрируют существенное снижение импорта. Это связано с тем, что частично за счет релокации и изменения специализации многими предприятиями удалось компенсировать существенное снижение, которое у нас произошло в 2022 году", – подчеркнул эксперт.

Духницкий отметил, что за период с января по октябрь этого года лидером по объемам импорта картофеля в Украину стала Турция. Также значительные стоимостные объемы импорта картофеля приходятся на Польшу и Нидерланды.

Как изменились темпы поставок других овощей и фруктов

"С 2022 года в результате серьезного роста потребности в импорте к ключевым позициям во внешних закупках добавились овощи. Это также стало одной из причин того, что по результатам 2022 овощи в Украине показали наибольший прирост цен – плюс 68%. Это была самая дорогая категория. Однако в отличие от них фрукты, как входили в список самых дорогих продуктов, так и остались там и в 2023 году", – говорит Богдан Духницкий.

Во время конференции были так же преведены примеры изменения объемов поставок в Украину за 2024 год по другим позициям. Так, объем импорта был уменьшен для:

лук — на 71%;

капуста — на 34%;

морковь — на 81%;

яблоки и груши — на 68%;

арбуры и дыни — на 48%.

Так, объемы импорта за год выросли только для картофеля, цитрусовых (+22%).

Тенденция изменения объемов импорта овощей и фруктов в Украине

По мнению Духницкого, в следующем, 2025 году, ввиду существующих обстоятельств, высока вероятность того, что в вопросе импорта картофеля и в целом на рынке будет сохраняться неопределенность и высокие риски.

"Из-за того, что по итогам урожая нынешнего года произошло существенное снижение количественных и качественных параметров по таким позициям, как капуста, яблоко, виноград, картофель и некоторые другие, необходимость их импорта сохраняется и это также влечет за собой высокие цены. Однако не конкретно все эти позиции в значительных объемах. К примеру, на картофель цены сейчас в среднем вдвое выше, чем были год назад", — добавил он.

Несмотря на все перечисленные обстоятельства, предложение на внутреннем рынке Украины в плодоовощном сегменте, как в целом, так и по отдельным видам продукции, преимущественно выращиваемым благодаря природно-климатическим условиям страны, будет в основном обеспечиваться отечественным производством, но и тенденция к увеличению импорта картофеля останется.

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