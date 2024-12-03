Через неврожай: імпорт картоплі в Україну 2024 року зріс на 90% (фото)

Лідером з постачання овочів в Україну стала Туреччина, за нею слідують Польща і Нідерланди.

Урожай цього року виявився нижчим за очікуваний, через що Україна збільшила закупівлі окремих видів овочів за кордоном. Імпорт картоплі значно зріс, тоді як щодо інших овочів спостерігається протилежна тенденція. Про це розповів Богдан Духницький, старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру Інститут аграрної економіки під час конференції "VeggiFruits. Переробка овочів і фруктів", передає портал "SEEDS".

За перші 10 місяців 2024 року вартісні обсяги імпорту картоплі в Україну скоротилися, що позначилося і на їхніх кількісних показниках. Водночас загальна вартість імпорту плодів і ягід залишилася на рівні 2023 року. Серед змін у динаміці імпортних поставок овочів варто відзначити збільшення закупівель картоплі на 90% порівняно з минулим роком. Основною причиною цього став нижчий, ніж очікувалося, урожай поточного року.

"У той час як решта позицій по овочах, які в нас були типово основними, — це цибуля, часник, морква, капуста та огірок, зараз демонструють суттєве зниження імпорту. Це пов'язано з тим, що частково завдяки релокації та зміні спеціалізації багатьма підприємствами вдалося компенсувати суттєве зниження, яке в нас відбулося 2022 року", — наголосив експерт.

Духницький зазначив, що за період із січня по жовтень цього року лідером за обсягами імпорту картоплі в Україну стала Туреччина. Також значні вартісні обсяги імпорту картоплі припадають на Польщу та Нідерланди.

Як змінилися темпи поставок інших овочів і фруктів

"З 2022 року внаслідок серйозного зростання потреби в імпорті до ключових позицій у зовнішніх закупівлях додалися овочі. Це також стало однією з причин того, що за результатами 2022 року овочі в Україні показали найбільший приріст цін — плюс 68%. Це була найдорожча категорія. Однак, на відміну від них, фрукти, як входили до списку найдорожчих продуктів, так і залишилися там і 2023 року", — каже Богдан Духницький.

Під час конференції було так само наведено приклади зміни обсягів поставок в Україну за 2024 рік за іншими позиціями. Так, обсяг імпорту було зменшено для:

цибуля — на 71%;

капуста — на 34%;

морква — на 81%;

яблука і груші — на 68%;

кавуни та дині — на 48%.

Так, обсяги імпорту за рік зросли тільки для картоплі, цитрусових (+22%).

Тенденція зміни обсягів імпорту овочів і фруктів в Україні

На думку Духницького, наступного, 2025 року, зважаючи на наявні обставини, є висока ймовірність того, що в питанні імпорту картоплі та загалом на ринку зберігатиметься невизначеність і високі ризики.

"Через те, що за підсумками врожаю нинішнього року відбулося істотне зниження кількісних і якісних параметрів за такими позиціями, як капуста, яблуко, виноград, картопля та деякі інші, необхідність їхнього імпорту зберігається, і це також тягне за собою високі ціни. Однак не конкретно всі ці позиції в значних обсягах. Наприклад, на картоплю ціни зараз у середньому вдвічі вищі, ніж були рік тому", — додав він.

Попри всі перераховані обставини, пропозиція на внутрішньому ринку України в плодоовочевому сегменті, як загалом, так і за окремими видами продукції, які переважно вирощують завдяки природно-кліматичним умовам країни, здебільшого забезпечуватиметься вітчизняним виробництвом, але й тенденція до збільшення імпорту картоплі залишиться.

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