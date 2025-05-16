Зарплаты в ВСУ: сколько платят украинским бойцам в 2025 году

Украинские военнослужащие начинают получать денежное обеспечение с первого дня службы. Это комплекс обязательных выплат, которые государство гарантирует своим военным за исполнение ими служебных обязанностей.

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Об этом говорится в материале издания NV.

Основные виды выплат включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного обеспечения в Вооружённых Силах Украины составляет 20 100 грн. Его величина зависит от должности, воинского звания, а также от продолжительности, интенсивности и условий службы.

К дополнительным выплатам относятся повышенные оклады (например, за службу в горных районах), надбавки за особые условия службы, доплаты за наличие научных степеней, вознаграждения за работу в сфере киберзащиты и премии, которые могут достигать 30 000 грн.

Единовременные выплаты назначаются при особых случаях, таких как выход на пенсию или выполнение определённых специальных задач. Эта система создана для стимулирования и поддержки военнослужащих, а также для компенсации рисков, связанных с военной службой. Размер надбавки может варьироваться в зависимости от стажа, наличия командировок, воинского звания и других факторов.

В Украине предусмотрены следующие виды денежных надбавок:

30 тысяч гривен — для военнослужащих, которые выполняют боевые или специальные задачи в условиях военной агрессии со стороны РФ, обеспечивая оборону Украины, защиту безопасности населения и государственных интересов;

50 тысяч гривен — для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задачи в органах военного управления, штабах и командованиях;

70 тысяч гривен — дополнительная выплата для защитников, которые находятся на линии первого эшелона или в зоне выполнения задания в течение месяца;

100 тысяч гривен — для военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию вследствие контузий, травм или увечий; также 100 тысяч гривен начисляют военнослужащим, попавшим в плен, деньги выплачиваются весь срок пребывания в неволе.

Напомним, военные ВСУ после увольнения из армии имеют право на социальную защиту, денежные выплаты и компенсации. Все основания на выплаты следует подкреплять документами.

В Украине также увеличили выплаты семьям погибших на войне добровольцев. Родственники военных могут получить до 15 миллионов гривен.