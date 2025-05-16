Зарплати в ЗСУ: скільки платять українським бійцям у 2025 році

Українські військовослужбовці починають отримувати грошове забезпечення з першого дня служби. Це комплекс обов'язкових виплат, які держава гарантує своїм військовим за виконання ними службових обов'язків.

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Про це йдеться в матеріалі видання NV.

Основні види виплат включають посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Мінімальний розмір грошового забезпечення у Збройних Силах України становить 20 100 грн. Його величина залежить від посади, військового звання, а також від тривалості, інтенсивності та умов служби.

До додаткових виплат належать підвищені оклади (наприклад, за службу в гірських районах), надбавки за особливі умови служби, доплати за наявність наукових ступенів, винагороди за роботу у сфері кіберзахисту та премії, які можуть сягати 30 000 грн.

Одноразові виплати призначаються в особливих випадках, таких як вихід на пенсію або виконання певних спеціальних завдань. Ця система створена для стимулювання та підтримки військовослужбовців, а також для компенсації ризиків, пов'язаних із військовою службою. Розмір надбавки може варіюватися залежно від стажу, наявності відряджень, військового звання та інших чинників.

В Україні передбачено такі види грошових надбавок:

30 тисяч гривень — для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання в умовах військової агресії з боку РФ, забезпечуючи оборону України, захист безпеки населення та державних інтересів;

50 тисяч гривень — для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання в органах військового управління, штабах і командуваннях;

70 тисяч гривень — додаткова виплата для захисників, які перебувають на лінії першого ешелону або в зоні виконання завдання протягом місяця;

100 тисяч гривень — для військовослужбовців, які перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування або реабілітацію внаслідок контузій, травм чи каліцтв; також 100 тисяч гривень нараховують військовослужбовцям, які потрапили в полон, гроші виплачують увесь термін перебування в неволі.

Нагадаємо, військові ЗСУ після звільнення з армії мають право на соціальний захист, грошові виплати та компенсації. Усі підстави на виплати слід підкріплювати документами.

В Україні також збільшили виплати сім'ям загиблих на війні добровольців. Родичі військових можуть отримати до 15 мільйонів гривень.