Украинцы должны будут заплатить налоги даже за старые квартиры: что известно

Украинцам до 1 июля направят квитанции с уведомлением о необходимости уплатить налог на недвижимость. Оплату должны произвести владельцы достаточно больших квартир и домов.

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Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Размер налога определяется местным советом, и именно в местный бюджет он и перечисляется. Согласно Налоговому кодексу, существует предельная ставка — она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на январь предыдущего года.

Во многих городах установлена именно максимальная ставка. Например, в Киеве налог составляет 1,5% от минималки, а в Кропивницком — всего 0,5%. Это значит, что за каждый лишний квадратный метр в Киеве необходимо платить 106,5 грн, тогда как в Кропивницком — лишь 35,5 грн.

Платить следует за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья. Норма жилья составляет:

для квартир (независимо от количества) – 60 квадратов;

для домов – 120 квадратов;

если есть дом и квартира – 180 квадратов.

"Налоговое/налоговые уведомления-решения об уплате суммы/сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и соответствующие платежные реквизиты, определенные в абзаце первом п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ, которые направляются налогоплательщику, должны содержать по каждому из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в частности, но не исключительно, информацию об адресе местонахождения объекта жилой и/или нежилой недвижимости, его площади, ставках и предоставленных физическим лицам льготах по уплате налога", – говорится в сообщении Государственной налоговой службы в одной из областей.

Например, если ваша квартира имеет площадь 100 квадратных метров, налог взимается только за площадь, превышающую 60 квадратов — то есть за 40 "лишних" метров. При этом максимальная сумма налога не превысит 4260 грн. В то же время итоговая сумма может варьироваться в зависимости от решения местных властей о размере налога.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, ожидать ли украинцам повышения размера выплат в июне.

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