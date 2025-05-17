Українці повинні будуть заплатити податки навіть за старі квартири: що відомо

Українцям до 1 липня надішлють квитанції з повідомленням про необхідність сплатити податок на нерухомість. Оплату мають здійснити власники досить великих квартир і будинків.

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Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Розмір податку визначається місцевою радою, і саме до місцевого бюджету він і перераховується. Згідно з Податковим кодексом, існує гранична ставка — вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої на січень попереднього року.

У багатьох містах встановлено саме максимальну ставку. Наприклад, у Києві податок становить 1,5% від мінімалки, а в Кропивницькому — лише 0,5%. Це означає, що за кожен зайвий квадратний метр у Києві необхідно платити 106,5 грн, тоді як у Кропивницькому — лише 35,5 грн.

Платити слід за "зайві" квадрати, тобто за різницю між нормою та фактичною площею житла. Норма житла становить:

для квартир (незалежно від кількості) — 60 квадратів;

для будинків — 120 квадратів;

якщо є будинок і квартира — 180 квадратів.

"Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, зокрема, але не виключно, інформацію про адресу місцезнаходження об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, його площу, ставки і надані фізичним особам пільги зі сплати податку", — ідеться в повідомленні Державної податкової служби в одній з областей.

Наприклад, якщо ваша квартира має площу 100 квадратних метрів, податок стягується тільки за площу, що перевищує 60 квадратів — тобто за 40 "зайвих" метрів. При цьому максимальна сума податку не перевищить 4260 грн. Водночас підсумкова сума може варіюватися залежно від рішення місцевої влади про розмір податку.

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