В Украине начнут засчитывать в стаж время работы за границей: детали

Правительство утвердило процедуру подтверждения и учета трудового стажа, полученного за границей, при назначении пенсии по возрасту.

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Об этом говорится в правительственном постановлении №562, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению от 16 мая, установленный порядок регулирует механизм подтверждения и учета периодов работы за границей (при наличии) для определения права на получение пенсии по возрасту, если такие периоды включаются в страховой стаж в соответствии с законодательством соответствующего государства при недостаточном стаже в Украине.

В постановлении указано, что периоды работы в других государствах, с которыми Украина имеет международные договоры, засчитываются в страховой стаж граждан, проживающих на территории Украины, в соответствии с условиями таких договоров. В частности, лица, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения пенсии, но работавшие за рубежом, должны предоставить подтверждающие документы вместе с заявлением о назначении пенсии.

Если представленные документы не позволяют подтвердить зачисление периода работы за рубежом в страховой стаж в соответствии с законодательством соответствующего государства, либо если заявитель не предоставил такие документы, территориальное отделение Пенсионного фонда Украины в течение пяти рабочих дней со дня получения полного пакета документов направляет запрос в Министерство иностранных дел. МИД, в свою очередь, в течение пяти рабочих дней передает запрос по дипломатическим каналам в соответствующее иностранное государство и его орган, ответственный за пенсионное обеспечение, для получения подтверждающих документов.

После поступления в территориальный орган ПФУ подтверждающих документов периоды работы, указанные в них, засчитываются в страховой стаж лица в календарном исчислении для определения права на назначение пенсии. Также Кабмин утвердил порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.