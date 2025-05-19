В Україні почнуть зараховувати до стажу час роботи за кордоном: деталі

Уряд затвердив процедуру підтвердження та врахування трудового стажу, отриманого за кордоном, під час призначення пенсії за віком.

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Про це йдеться в урядовій постанові №562, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою від 16 травня, встановлений порядок регулює механізм підтвердження та врахування періодів роботи за кордоном (за наявності) для визначення права на одержання пенсії за віком, якщо такі періоди включають до страхового стажу відповідно до законодавства відповідної держави в разі недостатнього стажу в Україні.

У постанові зазначено, що періоди роботи в інших державах, з якими Україна має міжнародні договори, зараховуються до страхового стажу громадян, які проживають на території України, відповідно до умов таких договорів. Зокрема, особи, які не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії, але працювали за кордоном, мають надати підтверджувальні документи разом із заявою про призначення пенсії.

Якщо подані документи не дають змоги підтвердити зарахування періоду роботи за кордоном до страхового стажу відповідно до законодавства відповідної держави, або якщо заявник не надав такі документи, територіальне відділення Пенсійного фонду України протягом п'яти робочих днів з дня отримання повного пакета документів надсилає запит до Міністерства закордонних справ. МЗС, своєю чергою, протягом п'яти робочих днів передає запит дипломатичними каналами до відповідної іноземної держави та її органу, відповідального за пенсійне забезпечення, для отримання підтверджувальних документів.

Після надходження до територіального органу ПФУ підтвердних документів періоди роботи, зазначені в них, зараховуються до страхового стажу особи в календарному обчисленні для визначення права на призначення пенсії. Також Кабмін затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу.

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