Некоторым украинцам придется переплатить почти 500 грн за газ: в чем причина
Некоторым абонентам газа выставили дополнительные счета. Чтобы безопасно пользоваться газом, украинцам советуют регулярно проводить проверку и обслуживание газовых систем.
Об этом напомнили в "Газсети".
Однако техническое обслуживание газовых сетей — платная услуга, стоимость которой на данный момент составляет 441,12 гривны. В ходе обслуживания специалисты выполняют следующие работы:
- осмотрят техническое состояние газовых сетей;
- проверят помещения на наличие газа в воздухе;
- обнаружат возможные утечки газа;
- выполнят очистку, смазки и другие работы для поддержания исправности газового оборудования.
Оформить заказ можно в Центре обслуживания клиентов по месту жительства.
Проверять газовые сети стоит не только ради безопасности, но и для экономии. Из-за микротрещин или пониженного давления газ может теряться незаметно, но регулярно. Например, утечка 0,5 кубометра в сутки обойдется примерно в 1000 гривен в год.
Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.
Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.