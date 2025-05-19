Некоторым украинцам придется переплатить почти 500 грн за газ: в чем причина

Некоторым абонентам газа выставили дополнительные счета. Чтобы безопасно пользоваться газом, украинцам советуют регулярно проводить проверку и обслуживание газовых систем.

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Об этом напомнили в "Газсети".

Однако техническое обслуживание газовых сетей — платная услуга, стоимость которой на данный момент составляет 441,12 гривны. В ходе обслуживания специалисты выполняют следующие работы:

осмотрят техническое состояние газовых сетей;

проверят помещения на наличие газа в воздухе;

обнаружат возможные утечки газа;

выполнят очистку, смазки и другие работы для поддержания исправности газового оборудования.

Оформить заказ можно в Центре обслуживания клиентов по месту жительства.

Проверять газовые сети стоит не только ради безопасности, но и для экономии. Из-за микротрещин или пониженного давления газ может теряться незаметно, но регулярно. Например, утечка 0,5 кубометра в сутки обойдется примерно в 1000 гривен в год.

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.