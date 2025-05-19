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Економіка

Деяким українцям доведеться переплатити майже 500 грн за газ: у чому причина

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Фото: З відкритих джерел | Деяким українцям доведеться переплатити майже 500 грн за газ

Деяким абонентам газу виставили додаткові рахунки. Щоб безпечно користуватися газом, українцям радять регулярно проводити перевірку та обслуговування газових систем.

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Про це нагадали в "Газмережі".

Однак технічне обслуговування газових мереж — платна послуга, вартість якої наразі становить 441,12 гривні. Під час обслуговування фахівці виконають такі роботи:

  • оглянуть технічний стан газових мереж;
  • перевірять приміщення на наявність газу в повітрі;
  • виявлять можливі витоки газу;
  • виконають очищення, змащення та інші роботи для підтримання справності газового обладнання.

Оформити замовлення можна в Центрі обслуговування клієнтів за місцем проживання.

Перевіряти газові мережі варто не тільки заради безпеки, а й для економії. Через мікротріщини або знижений тиск газ може втрачатися непомітно, але регулярно. Наприклад, витік 0,5 кубометра на добу обійдеться приблизно в 1000 гривень на рік.

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дало змогу "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.