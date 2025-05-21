В Украине существенно обновили порядок предоставления отсрочки от мобилизации многодетным родителям. По просьбе Фокуса юристы объяснили правила, а также предоставили четкий перечень документов, необходимых для оформления отсрочки от призыва.

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В мае 2025 года Кабинет Министров Украины существенно обновил порядок предоставления отсрочки от мобилизации многодетным родителям. В частности, согласно изменениям Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, теперь существует более четкий перечень документов, необходимых для оформления отсрочки. Фокус выяснил детали.

Суть изменений для многодетных родителей заключается в том, что теперь отсрочку могут получить также и отчимы, если предоставят полный пакет необходимых документов.

Отсрочка от мобилизации для многодетных лиц — ключевые изменения в перечне документов

Как рассказал Фокусу военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, изменения в правилах отсрочки для многодетных прежде всего касаются документов.

Произошли ключевые изменения в перечне документов для многодетных родителей Фото: Pixabay

Во-первых, уточнен обязательный пакет документов для военнообязанных, имеющих на иждивении трех и более детей до 18 лет. Теперь следует подавать:

свидетельства о рождении каждого ребенка с указанием отцовства;

свидетельство о браке (если родители находятся в браке).

В мае 2025 года Кабинет Министров Украины существенно обновил порядок предоставления отсрочки от мобилизации многодетным родителям

В случае, если родители не состоят в браке, но военнообязанный является биологическим отцом этих детей, то нужно иметь следующие документы:

соответствующее решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом (матерью), который является военнообязанным;

письменный договор между родителями о том, с кем из родителей будут проживать дети, и об участии второго родителя в их воспитании;

информация из Единого реестра должников об отсутствии в Реестре сведений о военнообязанном по категории взыскания (характеру обязательства) "взыскание алиментов" с датой формирования такой информации не позднее чем за пять дней до дня подачи заявления о предоставлении отсрочки.

Право на отсрочку имеют женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Как пояснила адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль, право на отсрочку имеют женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

"Однако, это право не распространяется на лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца", — добавила Анна Даниэль.

До недавнего времени право на оформление отсрочки от мобилизации имели только родные родители многодетных детей. Поэтому для оформления отсрочки военнообязанному обязательно необходимо было подать свидетельства о рождении всех детей с указанием отцовства. Отныне многодетные родители, имеющие на иждивении трех и более детей, могут оформить отсрочку даже если некоторые из этих детей являются неродными.

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Отсрочка от мобилизации: можно ли подать заявление без личного визита в ТЦК

Михаил Лобунько рассказал, как подтвердить отсутствие других родственников. Главное для оформления отсрочки — доказать отсутствие у таких детей других членов семьи, кроме матери, — отца, деда, бабушки, совершеннолетних братьев и сестер, или предоставить документы о том, что они не могут по уважительным причинам предоставлять им надлежащее содержание.

Для оформления отсрочки отчимы должны предоставить:

свидетельства о рождении детей с указанным отцовством;

свидетельства о браке с матерью (отцом) детей;

судебные решения, акты опеки или другие документы, подтверждающие фактическое содержание;

документы, доказывающие отсутствие других родственников, которые могли бы содержать ребенка (например, свидетельство о смерти, справка об инвалидности, решение суда и т.д.).

Юрист дал практические советы для многодетных родителей

Как подготовиться к подаче документов на отсрочку — практические советы для многодетных родителей

По словам военного юриста, новые правила предоставления отсрочки от мобилизации многодетным родителям расширяют возможности для военнообязанных, но и увеличивают бюрократию, ведь более широкий перечень документов повышает риск формальных отказов из-за недостаточной справочной базы. А еще речь идет об отмене автоматического продления периодически подавать обновленные документы.

"Новые правила отсрочки для многодетных военнообязанных делают процедуру более формализованной и требуют более четкой подготовки документов. Для юридических фирм это означает необходимость системного подхода к консультациям и документальному сопровождению клиентов, чтобы гарантировать своевременное и корректное оформление отсрочек. Поэтому советую тщательно подготовиться заранее. В частности, проверьте наличие судебных решений или выписок, чтобы избежать задержек", — говорит Михаил Лобунько.

В приложении Резерв+ появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей онлайн Фото: dev.ua

Как оформить отсрочку онлайн

В то же время адвокат Анна Даниэль напоминает, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей онлайн.

Этот сервис является частью цифровизации процессов мобилизации и упрощает процедуру получения отсрочки для многодетных родителей.

Поэтому она советует проверить онлайн-сервис. Для этого нужно: