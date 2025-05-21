В Україні суттєво оновили порядок надання відстрочки від мобілізації багатодітним батькам. На прохання Фокусу юристи пояснили правила, а також надали чіткий перелік документів, необхідних для оформлення відстрочки від призову.

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У травні 2025 року Кабінет Міністрів України суттєво оновив порядок надання відстрочки від мобілізації багатодітним батькам. Зокрема, згідно зі змінами Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, тепер існує більш чіткий перелік документів, необхідних для оформлення відстрочки. Фокус з'ясував деталі.

Суть змін для багатодітних батьків полягає в тому, що тепер відстрочку можуть отримати також і вітчими, якщо нададуть повний пакет необхідних документів.

Відстрочка від мобілізації для багатодітних осіб — ключові зміни у переліку документів

Як розповів Фокусу військовий юрист ЮК “Приходько та партнери” Михайло Лобунько, зміни в правилах відстрочки для багатодітних передусім стосуються документів.

Відбулися ключові зміни у переліку документів для багатодітних батьків Фото: Pixabay

По–перше, уточнено обов’язковий пакет документів для військовозобов’язаних, які мають на утриманні трьох і більше дітей до 18 років. Тепер слід подавати:

свідоцтва про народження кожної дитини із зазначенням батьківства;

свідоцтво про шлюб (якщо батьки перебувають у шлюбі).

У травні 2025 року Кабінет Міністрів України суттєво оновив порядок надання відстрочки від мобілізації багатодітним батькам

У разі, якщо батьки не перебувають у шлюбі, але військовозобов’язаний є біологічним батьком цих дітей, то потрібно мати наступні документи:

відповідне рішення суду про розірвання шлюбу і визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним;

письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні;

інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовозобов’язаного за категорією стягнення (характером зобов’язання) “стягнення аліментів” з датою формування такої інформації не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання заяви про надання відстрочки.

Право на відстрочку мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Як пояснила адвокатка, керівниця Адвокатського бюро “Анни Даніель” Анна Даніель, право на відстрочку мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

“Однак, це право не поширюється на осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці”, — додала Анна Даніель.

Донедавна право на оформлення відстрочки від мобілізації мали лише рідні батьки багатодітних дітей. Тож для оформлення відстрочки військовозобовʼязаному обовʼязково необхідно було подати свідоцтва про народження всіх дітей із зазначенням батьківства. Відтепер багатодітні батьки, які мають на утриманні трьох та більше дітей можуть оформити відстрочку навіть, якщо деякі з цих дітей є нерідними.

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Відстрочка від мобілізації: чи можна подати заяву без особистого візиту до ТЦК

Михайло Лобунько розповів, як підтвердити відсутності інших родичів. Головне для оформлення відстрочки — довести відсутність у таких дітей інших членів родини, окрім матері, — батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, чи надати документи про те, що вони не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання.

Для оформлення відстрочки вітчими мають надати:

свідоцтва про народження дітей із зазначеним батьківством;

свідоцтва про шлюб з матір’ю (батьком) дітей;

судові рішення, акти опіки або інші документи, які підтверджують фактичне утримання;

документи, що доводять відсутність інших родичів, які могли б утримувати дитину (наприклад, свідоцтво про смерть, довідка про інвалідність, рішення суду тощо).

Юрист дав практичні поради для багатодітних батьків

Як підготуватися до подання документів на відстрочку — практичні поради для багатодітних батьків

За словами військового юриста, нові правила надання відстрочки від мобілізації багатодітним батькам розширюють можливості для військовозобов'язаних, але й збільшують бюрократію, адже ширший перелік документів підвищує ризик формальних відмов через недостатню довідкову базу. А ще йдеться про скасування автоматичного продовження періодично подавати оновлені документи.

“Нові правила відстрочки для багатодітних військовозобов’язаних роблять процедуру більш формалізованою та потребують чіткішої підготовки документів. Для юридичних фірм це означає необхідність системного підходу до консультацій та документального супроводу клієнтів, щоб гарантувати своєчасне та коректне оформлення відстрочок. Тож раджу ретельно підготуватися заздалегідь. Зокрема, перевірте наявність судових рішень чи витягів, щоб уникнути затримок”, — каже Михайло Лобунько.

В застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків онлайн Фото: dev.ua

Як оформити відстрочку онлайн

Водночас адвокатка Анна Даніель нагадує, що від листопада 2024 року в застосунку “Резерв+” з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків онлайн.

Цей сервіс є частиною цифровізації процесів мобілізації та спрощує процедуру отримання відстрочки для багатодітних батьків.

Тож вона радить перевірити онлайн-сервіс. Для цього потрібно: