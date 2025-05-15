Не потрібно йти до ТЦК: у "Резерв+" з'явились відстрочки для двох категорій осіб

Дві категорії населення зможуть оформити відстрочку у застосунку "Резерв+". Послугою можуть скористатись люди із тимчасовою непридатністю за результатами військово-лікарської комісії та сім'ї, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві додали, що для оформлення відстрочки потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+" та вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", після чого потрібно вказати відповідну категорію. Після людині має надійти сповіщення із результатом.

"Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у "Резерв+". Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також у застосунку "Резерв+" оновився безпековий сертифікат. Він робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною, однак для цього необхідно оновити його до останньої версії.

Катерина Черногоренко розповіла, що у застосунку "Резерв+" готуються до запуску два нових сервіси, які нині перебувають на фінальній стадії розробки. Перший сервіс дозволить користувачам бачити інформацію про встановлену групу інвалідності в разі її наявності.

Другий функціонал стосуватиметься порушень правил військового обліку. Якщо раніше в додатку з’являлося лише загальне повідомлення про факт порушення, то тепер користувач зможе дізнатися конкретну причину, зокрема, це може бути неоновлення персональних даних або неявка до ТЦК після отримання повістки.

Раніше Фокус писав про відстрочку і нові правила призову студентів і аспірантів. Річ в тім, що Кабмін розробив нові правила для цієї категорії населення, що мають унеможливити чоловікам уникати мобілізації через навчання.

Варто додати, що деякі не підлягають призову в Україні в травні. Зокрема, таких категорій лише декілька.