Не нужно идти в ТЦК: в "Резерв+" появились отсрочки для двух категорий лиц

Две категории населения смогут оформить отсрочку в приложении "Резерв+". Услугой могут воспользоваться люди с временной непригодностью по результатам военно-врачебной комиссии и семьи, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве добавили, что для оформления отсрочки нужно нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+" и выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", после чего нужно указать соответствующую категорию. После человеку должно прийти уведомление с результатом.

"Продолжаем расширять количество отсрочек в "Резерв+". Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому движемся", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также в приложении "Резерв+" обновился сертификат безопасности. Он делает работу приложения еще более защищенной и надежной, однако для этого необходимо обновить его до последней версии.

Екатерина Черногоренко рассказала, что в приложении "Резерв+" готовятся к запуску два новых сервиса, которые сейчас находятся на финальной стадии разработки. Первый сервис позволит пользователям видеть информацию об установленной группе инвалидности в случае ее наличия.

Второй функционал будет касаться нарушений правил воинского учета. Если раньше в приложении появлялось лишь общее сообщение о факте нарушения, то теперь пользователь сможет узнать конкретную причину, в частности, это может быть необновление персональных данных или неявка в ТЦК после получения повестки.

Ранее Фокус писал об отсрочке и новых правилах призыва студентов и аспирантов. Дело в том, что Кабмин разработал новые правила для этой категории населения, которые должны сделать невозможным мужчинам избегать мобилизации из-за учебы.

Стоит добавить, что некоторые не подлежат призыву в Украине в мае. В частности, таких категорий всего несколько.