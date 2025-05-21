В Украине частично сократят госслужащих с 1 июля: что известно

Украинское правительство планирует уменьшить численность сотрудников районных государственных администраций (РГА). Внедрение этих изменений запланировано на 1 июля 2025 года.

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Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

Согласно проекту, опубликованному в Минсоцполитики, штат районных государственных администраций будет пересмотрен с 1 июля текущего года. Планируется сокращение сотрудников РГА в нескольких областях. Всего предполагается уволить 1075 человек. Речь идет о работниках структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения районных государственных администраций, которые занимаются соответствующими функциями.

Как объясняют в ведомстве, причиной сокращения работников в райгосадминистрациях является то, что с этой даты Пенсионный фонд Украины (ПФУ) будет наделен новыми полномочиями. А именно:

начнет назначать и выплачивать госпомощь лицам без права на пенсию;

помощь лицам с инвалидностью и для ухода;

помощь детям, имеющим инвалидность.

Дополнительные кадры для Пенсионного фонда намерены привлечь именно из РГА, которые выполняли эти функции ранее. Таким образом, штат фонда изменится:

за счет дополнительных должностей в ПФУ;

за счет дополнительных должностей в терорганах фонда.

"Выполнение Пенсионным фондом Украины указанных задач и функций требует соответствующих дополнительных ресурсов, в частности человеческих. По расчетам Пенсионного фонда Украины дополнительная, потребность в штатных единицах составляет: в аппарате Пенсионного фонда Украины — 24, в территориальных органах Пенсионного фонда Украины — 680", — сообщают в Минсоцполитики.

В ведомстве отмечают, что реализация акта позволит обеспечить надлежащие условия для организации и выполнения ПФУ дополнительных задач и функций, предусмотренных законодательством.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.