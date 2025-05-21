В Україні частково скоротять держслужбовців із 1 липня: що відомо

Український уряд планує зменшити чисельність співробітників районних державних адміністрацій (РДА). Впровадження цих змін заплановано на 1 липня 2025 року.

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Про це йдеться в матеріалах Міністерства соціальної політики.

Згідно з проектом, опублікованим у Мінсоцполітики, штат районних державних адміністрацій буде переглянуто з 1 липня поточного року. Планується скорочення співробітників РДА в кількох областях. Загалом передбачається звільнити 1075 осіб. Йдеться про працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, які займаються відповідними функціями.

Як пояснюють у відомстві, причиною скорочення працівників у райдержадміністраціях є те, що з цієї дати Пенсійний фонд України (ПФУ) буде наділений новими повноваженнями. А саме:

почне призначати та виплачувати держдопомогу особам без права на пенсію;

допомога особам з інвалідністю та для догляду;

допомога дітям, які мають інвалідність.

Додаткові кадри для Пенсійного фонду мають намір залучити саме з РДА, які виконували ці функції раніше. Таким чином, штат фонду зміниться:

за рахунок додаткових посад у ПФУ;

за рахунок додаткових посад у терорганах фонду.

"Виконання Пенсійним фондом України зазначених завдань і функцій потребує відповідних додаткових ресурсів, зокрема людських. За розрахунками Пенсійного фонду України додаткова потреба у штатних одиницях становить: в апараті Пенсійного фонду України — 24, у територіальних органах Пенсійного фонду України — 680", — повідомляють у Мінсоцполітики.

У відомстві зазначають, що реалізація акта дасть змогу забезпечити належні умови для організації та виконання ПФУ додаткових завдань і функцій, передбачених законодавством.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.