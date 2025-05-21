Людмилу Приходько экстрадировали: ее подозревают в завладении землей на более чем 1,8 миллиарда

Бывшая руководительница Госгеокадастра Киевской области находилась в международном розыске год. Теперь ее взяли под стражу, установив залог в 10 миллионов гривен.

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Деталями 21 мая поделились в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В Украину экстрадировали экс-начальницу Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, которая была участницей организованной группы. Организаторы схемы завладели земельными участками под Киевом площадью более 1200 га на сумму более 1,8 миллиарда гривен.

Пресс-служба НАБУ имени подозреваемой не разглашает, однако в материале "Слово и дело" об этом деле от 2 апреля 2024 года было указано, что бывшую чиновницу зовут Людмила Приходько. Правоохранители рассказали, что она находилась в международном розыске с 5 марта прошлого года.

Уже в этом марте Приходько задержали на территории Германии, после чего удовлетворили экстрадиционный запрос Украины. Передача подозреваемой проходила на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец-Корчова".

Экстрадированную Приходько доставили в суд, где ей избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 10 миллионов гривен. В НАБУ подчеркнули, что экстрадиция стала возможной благодаря сотрудничеству с органами Германии и Польши.

В прошлом году в СМИ информировали, что Приходько выехала из Украины, но периодически возвращалась. В частности, она посещала родину с 19 мая по 22 мая 2022 года и с 17 августа по 28 августа 2022 года. По состоянию на апрель 2024 года, как отмечалось, подозреваемая находилась в Германии.

Напомним, адвокат Руслан Волынец 14 мая опроверг информацию о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в Испании. Он подтвердил, что его подзащитный, которого разыскивают в рамках дела по производству военных автомобилей для ВСУ в 2016-2017 годах, находится за границей.

8 апреля во время внеочередной сессии Киевского городского совета проголосовали за увольнение Владимира Бондаренко с должности секретаря. Он является фигурантом так называемых "пленок Комарницкого", на которых говорится о масштабных коррупционных схемах по хищению киевской земли.